Antonio Gamoneda: "Vivimos en una dictadura económica del Ibex 35"

"Quiera o no, tiene que ser a la fuerza un libro testamentario" dice Antonio Gamoneda acerca de la nueva edición de su antología poética 'Esta luz. Poesía reunida', publicada por Galaxia Gutenberg, que recoge 70 años de creación, incluido el libro inédito 'Las venas comunales'.

Los dos volúmenes recopilan la obra de Gamoneda desde 1947 a 2019, una obra poética en constante evolución porque, como ha explicado, sus versos "no son una piedra tallada para siempre, una lápida". La muerte, la inminencia de un final que nunca llega y cómo seguir viviendo cuando se ha llegado al umbral de la espera conviven con la ironía en los poemas de Antonio Gamoneda.

El primer tomo de la nueva edición de su poesía reproduce el volumen que ya fue publicado en 2004, revisado y corregido por su autor. El segundo incluye los poemas escritos y publicados hasta la actualidad, recupera para la poesía "El libro de los venenos", publicado originalmente en 1995, e incluye un libro inédito, "Las venas comunales".

El Premio Cervantes explicaba que está ultimando a sus 88 años su libro de memorias, titulado 'La pobreza'. Gamoneda, que estuvo casi 15 años sin publicar durante la dictadura franquista, hablaba este martes de otra dictadura, actual, que provoca, en su opinión, que la democracia en España sea una ficción: "No me ha tocado vivir una historia de España aceptable. La democracia es una ficción en España, no es una realidad porque ¿cómo se puede entender una democracia que alberga una dictadura económica o no es es el Ibex 35 el que decide la vida española? Es una dictadura económica".

El poeta hablaba de su afán corrector sobre su propia obra -"incluso cuando el poema está terminado, necesito que el poema siga vivo"- y del paso del tiempo y la vejez: "La vejez se ha instalado más firme en mí, es decir, con mayores flojeras. Lo mismo le habrá ocurrido a mi escritura si, como pienso y digo, la poesía no se parece a la vida o tiene que ver con la vida, sino que es vida".