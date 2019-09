View this post on Instagram

Este es nuestro primer día de trabajo de la semana en la que nos vamos a preparar para las dos finales que tendremos en breve: La @realsociedad (4ªjornada de LaLiga Santander) y la @juventus de Turín (en el inicio de la @championsleague). Recuerdo hace unas semanas cuando di una entrevista a @ricardosierra en la previa contra el @getafecf que me preguntaba cómo se estaban adaptando los jugadores nuevos al @atleticodemadrid. Y yo le respondí que lo estaban haciendo de la mejor manera, pero a lo que más rápido deben adaptarse es al peso específico que tiene nuestra camiseta y esto requiere una preparación mental primero para disponer de buena forma al cuerpo después. Es decir tomar cada partido como si fuesen finales. Nosotros preparamos finales!!! No partidos!!! Cuando el jugador entiende este mensaje directo estas mucho más cerca de lograr los objetivos, pero es ahora, ya!!! Y lo primero que debe anidarse en esas mentes y en la de todos en general es esta frase: "Prefiero morir con una flecha en el pecho y no con una en el culo". Hay que entregar la vida por el compañero y llevarlo al éxito!!!