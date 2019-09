Casado activa al PP aunque sin fiarse de que Sánchez convoque elecciones

Los populares no se fían, creen que habrá elecciones señalan fuentes cercanas a Pablo Casado aunque “viendo cómo son Sánchez e Iglesias”, dicen, “son capaces de darnos una sorpresa”. Por si acaso, la dirección ya ha verbalizado en algunos territorios esa posibilidad. Según apuntan los dirigentes regionales consultados por la SER, no hay una orden expresa de preparar ya la campaña pero el partido les ha pedido que la convocatoria no les coja de improviso.

Lo cierto es que al PP le vendría mal unos nuevos comicios, señalan algunos cargos nacionales. Por una razón económica, han recibido 11 millones de euros menos en subvenciones tras el 28 de abril y creen que irían en peores condiciones que Ciudadanos, y por otra política: los comicios llegarían en medio de la estrategia de refundición de la derecha aunque, si finalmente no se materializa la coalición España Suma, apuntan estas fuentes, el mero intento servirá, dicen, para aglutinar el voto útil en el PP y más ahora que, a su juicio, no hay peligro de que VOX siga creciendo. De momento, Pablo Casado insiste poniendo como ejemplo el modelo andaluz.

Hay dirigentes, como los andaluces, que coinciden en que la sorpresa sería que no hubiera elecciones y otros que están convencidos, confiesan, de que Sánchez maneja buenísimas encuestas y que no se arriesgará a ir a un debate de investidura ante la posibilidad de que Iglesias le de sus votos gratis y sin acuerdo en el último momento.