Los equipos negociadores de PSOE y Podemos vuelven a reunirse este martes

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, contactó este lunes, con el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, y acordaron que los equipos de negociadores de ambas formaciones para la investidura de Pedro Sánchez volverán a reunirse este martes, a las 11, en el Congreso de los Diputados.

Fuentes socialistas informaron de la llamada y la cita, y puntualizaron que Calvo, jefa del equipo de negociación socialista, ha suspendido el viaje que tenía previsto realizar hoy a Marruecos para acudir a la reunión. Echenique, por su parte, informó también de la cita a través de su cuenta de Twitter, apenas unos segundos después de que la anunciaran desde el PSOE. El dirigente de Podemos aprovechó para reiterar la postura de su partido. "Me ha llamado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas".

NEGOCIACIONES Qué esperan el PSOE y Podemos de la reunión

Los equipos de PSOE y Unidas Podemos se reunieron el pasado jueves, también en el Congreso, por espacio de cuatro horas y media, pero no alcanzaron avances al insistir los primeros en un Gobierno en solitario del PSOE con, si acaso, puestos en otros organismos estatales para su interlocutor, y reiterar desde el partido de Echenique que quieren un Ejecutivo de coalición sobre la base de lo que se negoció, sin acuerdo, el pasado mes de julio. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pasado este martes por Hoy por Hoy y señalaba a la desconfianza como parte del problema y apostaba por "intentar hacer un salto en favor de salir del atasco".