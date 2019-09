Este miércoles el equipo nacional de baloncesto de Francia logró la victoria ante el conjunto de Estados Unidos para cortar una racha de 13 años sin perder en torneo oficial del conjunto norteamericano, clasificándose además para las semifinales del Mundial y para los Juegos Olímpicos.

Precisamente España fue la gran beneficiada de ese torneo, pues fue en 2006 cuando Grecia batió en semifinales a EEUU y el equipo entonces dirigido por Pepu Hernández el que logró la victoria en el Mundial.

Entonces el equipo americano presentaba un conjunto temible con jugadores como LeBron James, Dwyane Wade, Dwight Howard o Carmelo Anthony, entre otros. Este año, muchas estrellas de la NBA han declinado participar para descansar y preparar la nueva temporada, conscientes de que el próximo verano hay Juegos Olímpicos, y ahí sí querrán estar los mejores.

Por ello, jugadores como James Harden, Anthony Davis, Bradley Beal, CJ McCollum, Kevin Love, Paul Millsap, Andre Drummond o Tobias Harris, renunciaron a jugar el torneo.

Algunos periodistas preguntaron en la rueda de prensa posterior al partido de Gregg Popovich y Donovan Mitchell por estos jugadores y la reacción del entrenador de los San Antonio Spurs ha recorrido las redes sociales de manera inmediata y con críticas muy positivas.

"Creo que es bastante irrespetuoso el traer ahora a debate algo así, si no tenemos a este jugador o a este otro, es una falta de respeto a Francia o a cualquier otro equipo del torneo. Francia nos ganó. No importa quién estuvo en el equipo, yo estoy orgulloso de estos doce jugadores que han sacrificado su verano y que no jugaron antes juntos y los cuales lo han dado todo en la cancha y han competido. Hay que reconocer su mérito, como también Francia merece el suyo por ganar. Esto no trata de otros jugadores de Estados Unidos, se trata de estos jugadores de Estados Unidos. Han hecho un gran trabajo y estoy orgulloso de ellos".