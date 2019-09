La rotonda de Segovia que se ha vuelto viral en Twitter porque nadie entiende para qué sirve

"¿Os he enseñado alguna vez la rotonda de un polígono de mi ciudad que tiene sólo una entrada y una salida?”. Así reza el tuit publicado por el usuario @rorintv que ha despertado una gran conversación en la red social sobre rotondas por la foto tan surrealista con la que acompaña su mensaje.

La imagen que contiene el tuit muestra una rotonda situada en la localidad segoviana de Valverde del Majano que no tiene ningún sentido aparente, ya que solo tiene una entrada y una salida. De hecho, viendo la fotografía de Google Maps se puede apreciar que esa rotonda no sirve más que para continuar por la misma carretera por la que circulabas.

Os he enseñado alguna vez la rotonda de un polígono de mi ciudad que tiene sólo una entrada y una salida? pic.twitter.com/70hodNyaHJ — Rorin (@rorintv) September 10, 2019

"Y diréis, eso está para hacer un cambio de sentido. Bueno, eso pensaba yo hasta que me he dado cuenta de que tiene la rotonda del intercambiado de la nacional a menos de 50 metros", dice el tuitero en un mensaje posterior en el que analiza que la rotonda no puede ser para realizar un cambio de dirección, ya que hay otra rotonda con esa función a pocos metros de distancia.

De hecho, el usuario apunta también que, junto a la rotonda 'inservible' hay una carretera a la que se refiere como "el atajo del cuñado", una carretera que no lleva a ningún lugar distinto de las calles de alrededor y a través de la cual recorres más distancia que por el otro camino.

Lo mejor es que esa parte del polígono debe tener una maldición de urbanismo porque justo al lado tenemos esto. Construida a la vez que el polígno, es el atajo del cuñado, no te lleva a ningún lugar diferente que las calles del propio polígno y sin embargo es más larga pic.twitter.com/Kpr68u1OXf — Rorin (@rorintv) September 10, 2019

Los mensajes de Rorin se ha viralizado rápidamente y han arrancado una divertida conversación en Twitter sobre imágenes de rotondas surrealistas que tampoco tienen ningún sentido aparente.

Rotondas con estilo, nivel Fuerteventura: ¿Demasiado grande? Pues nada, se planta un Mercadona y arreglao. pic.twitter.com/qgyg8pzxOE — Satur Hernando🇮🇨 (@shernando14) September 10, 2019

En mi barrio hay una salida frustrada, para descansar las piernas debe de estar bien pic.twitter.com/I91k4obhhO — Diego 🥝 (@sputnk) September 10, 2019