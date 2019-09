Messi: "No sé si el Barcelona ha hecho todo lo posible por traer a Neymar"

Lionel Messi ha concedido una entrevista en exclusiva con el Diario SPORT en la cual ha tratado todos los temas de actualidad del Fútbol Club Barcelona, dejando claro su descontento con el equipo catalán.

Diario Sport

El argentino ha hablado de Neymar Jr. "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. No estoy decepcionado, tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin Ney".

Las declaraciones del argentino han dejado claro que quería que llegase el brasileño. "A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto. Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos una opinión. ¿Si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así".

Además, propone un nombre para la secretaría técnica. "Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico".