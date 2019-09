Los diez mensajes de Leo Messi para el club, aficionados, compañeros y rivales

Leo Messi se ha convertido en protagonista absoluto del fútbol español este jueves a raíz de la entrevista que ha concedido al diario Sport en la que habla de cuestiones realmente trascendentes para el FC Barcelona, desde el fichaje frustrado de Neymar hasta su continuidad en el club después de que se conociera la cláusula que le permite liberarse de su relación con el conjunto blaugrana al final de cada temporada.

Estos son diez de los mensajes principales que ha dejado para el Barcelona, para los aficionados, sus compañeros e incluso los rivales:

1. Los fichajes. "Estamos muy bien pero el año nos marcara si es mejor o no a nivel de lo que consigamos".

2. Neymar. "Para mí es uno de los mejores del mundo [...] Me hubiese encantado que volviera. No sé si [el club] hizo todo lo posible. No tenía mucha información".

3. Su liderazgo. Obvio que no mando. Soy un jugador más. Lo único que quiero es ganar y seguir ganando títulos".

4. Su continuidad. "Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita. Luego, como está mi contrato no es algo que me preocupa ni lo manejo yo [...] No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando".

5. Los resultados. "Hay que ser conscientes de que no se puede empezar así. Que es muy malo este comienzo y que ahora, después de este parón, tenemos que hacer el ‘clic’ y cambiar para fortalecernos".

6. Las eliminaciones en la Champions. "Para ganar la Champions hay que hacer gol de visitante. Es importantísimo hacer gol de visitante en todos los partidos".

7. La lesión. "Voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro [...] No tengo fecha definida de regreso".

8. Dembélé. Debe hacer el cambio ese a ser profesional, de ponerse eso en la cabeza, de que sea una meta para él de triunfar en el Barcelona

9. Los rivales. Creo que el Atlético hizo un gran equipo, hizo muy buenos fichajes [...] El Real Madrid también fichó muy bien. Más allá de lo que se dice, que son los mismos, trajo jugadores importantes como Hazard".

10. La secretaría técnica. "El cargo es muy importante donde debería estar una persona que se identifique con el club y que pueda tener la fuerza y el poder de tomar decisiones".