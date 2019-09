Lo más comentado: del trato de favor en 'GH VIP', al "bullying" a Ana Obregón en 'MasterChef'

Como era de esperar, 'Gran Hermano VIP' y 'MasterChef Celebrity' acapararon este miércoles la conversación social en Twitter. Ambos realities ocuparon los principales hashtags y fueron los espacios más comentados de la noche.

El estreno de 'GH VIP' consiguió ser uno de los temas más recurrentes en la red social del pájaro azul. Las primeras broncas entre los concursantes y los momentos más surrealistas que se vivieron durante la gala le sirvieron al programa de Telecinco para convertirse en la oferta líder del prime time. Sin embargo, entre todos los momentos vividos hubo uno que no sentó nada bien a los espectadores.

La organización quiso poner a prueba a los VIP, obligándoles a entrar en la casa de Guadalix de la manera más disparatada. En el caso de Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez le pidió que entrase por la gatera que tenía la puerta, pero ella se negó en rotundo. "¡Yo no entro por la gatera, porque no me da la gana!", dijo. El presentador intentó convencerla, pero la colaboradora de 'Sálvame' no cedió y el programa aceptó su petición. No fueron tan permisivos con Noemí Salazar, de los 'Gipsy King', que tuvo que arrastrarse por un túnel mientras le caía por encima todo tipo de líquidos pringosos.

Lógicamente, el público aprovechó su altavoz en Twitter para acusar a 'Gran Hermano' de tener trato de favor con Mila Ximénez:

Como se empieza a notar el favoritismo de telecinco , a la mila le abren finalmente la puerta y noemí tiene que entrar por un tubo sucio y tirándole cosas .... mal empezamos 😠 #GHVIPestreno #GHVIP7 — Laura (@Lauraperezc18) September 11, 2019

A Noemí la puteáis y a Mila le abrís la puerta... sin comentarios #GHVIPEstreno pic.twitter.com/1nKfxUDrnI — Palocatúcalva 💗 (@YohaneTsushima2) September 11, 2019

A mila le abren la puerta y a Noemi le hacen que se haga daño y que se rompa todo el vestido .



BIENVENIDOS A LOS FAVORECIDOS DE T5



INNECESARIO !!! #GHVIPEstreno — Srto Salazar 💎👑💍💄 (@_SrtoGH_) September 11, 2019

La organización haciendo que Noemí pase por el tunel clavándose las piedras en las rodillas, pero dando el capricho a Mila de pasar por la puerta#GHVIP7 #GHVIPEstreno pic.twitter.com/hOVVKTMZjo — ChicoSinSuerte (@EscandaloNando) September 11, 2019

Ana Obregón, primera expulsada de 'MasterChef Celebrity 4'

En lo que respecta a 'MasterChef Celebrity', el espacio culinario de TVE también destacó en Twitter, sobre todo gracias a Tamara Falcó, Yolanda Ramos y Los Chunguitos, que conquistaron el hashtag oficial de la noche: #MCCelebrity.

Además de estos tres concursantes, que funcionaron muy bien por sus ocurrencias en las cocinas, los espectadores no vieron con buenos ojos el comportamiento que tuvieron los concursantes con Ana Obregón, que fue la primera en colgar el delantal después de recibir las burlas de sus compañeros:

Soy al único al que le está poniendo súper nervioso como trata Vicky Martin Berrocal a Ana Obregon? #MCCelebrity — Juan Diaz Ortiz (@JdoJume) September 11, 2019

Me parece terrible el comportamiento de los concursantes de #MasterChefCelebrity con Ana Obregón. No sólo no la aplauden ni animan, sino que además la critican y se burlan de ella cada dos por tres. — Adri \'el guapo\' Vázquez (@adribuenorro) September 11, 2019

La Vicky y la Marta Torné se creen en alguna posición superior otorgada por Dios para vacilarle el curriculum a Ana Obregón?? Pregunto. Que Ana es un personaje. True. Pero que tiene un poquito más de caché que ellas... Súper true. #MCCelebrity — Juanka Rodríguez (@juank5607) September 11, 2019

Alguien me explica porque se portan así con Ana Obregón? Es que no lo entiendo #MCCelebrity — Javier Garcia (@javito_tkz) September 11, 2019