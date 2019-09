Carmelo Ezpeleta confirma el fin de los cuatros Grandes Premios en España para 2022

Marc Márquez, Álex Rins y Maverick Viñales ya dejaron ayer, durante la rueda de prensa del Gran Premio de Misano, su opinión y felicidad de tener cuatro carrera en España, pero hoy Carmelo Ezpeleta ha confirmado que, a partir de la temporada 2022, eso va a cambiar. Algunos consideran que cuatro pruebas en España es un exceso y la entrada de nuevos circuitos provocará la salida de otras.

El máximo responsable del Mundial lo ha admitido a Mela Chércoles, compañero del Diario AS, en el paddock del circuito Marco Simonecelli, donde este viernes ya ha empezado la acción en pista. El CEO de Dorna ha explicado que el próximo 2021 España dejará de tener cuatro citas y en 2022 pasarán a ser tan sólo dos, en una rotación donde se incluye a Portugal. Esa misma temporada contará con un calendario de 22 carreras, por lo que se suman dos más a las 20 del próximo año.

Entre las candidatas a entrar de cara a 2022, suenan con contundencia las citas en Indonesia, Brasil, Chile o Kazajistán. Unas opciones que todavía se barajan. Por el momento, Finlandia entrará ya en 2020 para ampliar la competición.

“Tenemos que ver primero si las cuatro carreras españolas quieren seguir o no y yo no voy a poder ofrecer cinco carreras al año en la península, porque incluyo a Portugal, que también lo ha pedido, y la mejor idea que se nos ha ocurrido es rotar entre ellas. Con Portugal ya está hablado y saben que, si las cuatro españolas quieren seguir, entrará en rotación con ellas. Ahora hay que ir presentando esta propuesta a las carreras españolas, porque habrá 22 carreras a partir de 2022 con dos en la península y con rotación”, explicaba al Diario AS.

Y es que ni Jerez, prueba por excelencia en nuestro país, podrá contar con una plaza fija dada su gran afluencia de espectadores y por considerarse la catedral del motociclismo español: "No puede ser una fija, aunque aún no sé lo que pasará. No me parece justo, además. Jerez es muy importante, pero también las otras”.

Lo que todavía no se conoce de manera oficial es cuál será la cita en Portugal que entrará en la rotación con los otros cuatro países. Todo apunta a Portimao -circuito incluido en el Mundial de Superbikes-, aunque muchos también piden una rotación con Estoril, trazado que ya ha acogido el Mundial de MotoGP desde 2002 hasta 2012. “De momento es Portimao. Ellos habían planteado una rotación entre Portimao y Estoril, pero eso ya sería la leche, porque sería una rotación que añadir a la rotación”, indicaba Ezpeleta.