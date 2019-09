Sánchez no irá a la investidura si no cuenta con los apoyos necesarios

La ministra portavoz Isabel Celaá ha insistido en que "no hay confianza mínima para constituir un gobierno de coalición estable" tal y como mantiene Unidas Podemos. Celaá ha dicho que el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez no irá a "otra investidura fallida si no cuenta con los apoyos necesarios". Precisamente esta mañana el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que su grupo se abstendrá en caso de que se celebre un debate de investidura. De manera que Pedro Sánchez no sería ratificado en el Congreso como presidente del gobierno porque no sumaría más síes que noes, tal y como exige una segunda vuelta de votación.

La portavoz del Gobierno ha pedido a Unidas Podemos que afronte esa realidad "por respeto a la institución" y se pregunta "si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez mas un gobierno progresista". Por eso, ha insistido en que Unidas Podemos estudie la propuesta del gobierno "que tiene suficiente volumen como para ser aceptada, invitación a una participación activa en las instituciones".

Celaá ha invitado a Iglesias a posicionarse: "Que diga si quiere enfrentar a los problemas laborales que todavía tiene este país o quiere elecciones. Si quiere luchar ya contra los alquileres desorbitados o elecciones. Si quiere una ley para derogar la Lomce o elecciones. Si quiere una ley de luchar contra el cambio climático. Si va a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista. Tenemos los votos, los escaños y el programa". Y ha catalogado de "absurda y vacía de contenido" la propuesta de Unidas Podemos.