Llamamiento del juez a los afectados de iDental y a los bancos que les acosan

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, había detectado que determinados bancos seguían reclamando los créditos suscritos por afectados de iDental a pesar de que el propio juez ordenó en febrero pasado su paralización, y ha dado un golpe encima de la mesa.

En un auto emitido este viernes, el juez ordena a las entidades bancarias el cese "inmediato" de las reclamaciones y la retirada de los afectados del registro de morosos.

La medida afecta a todos los perjudicados por la estafa de las clínicas odontológicas iDental. No solo a los personados en el juzgado. También a los que aún no lo están. De la Mata hace un llamamiento a aquellos "centenares" de afectados que todavía no forman parte del procedimiento para que le comuniquen su situación, y el juez se compromete a resolver sus problemas con los bancos.

La red de clínicas iDental tenía una "estrategia clara", según los investigadores. Su oferta se dirigía a un estrato social "medio o bajo" con escasos recursos, mediante la promesa de tratamientos odontológicos con rebajas superiores al 80%. Para ello reclamaban al paciente que financiara las operaciones dentales en distintas entidades bancarias.

La clínica cobraba de inmediato el importe del crédito pero después dejaba a medias el tratamiento, cuando no extraía más piezas dentales de las debidas. El juzgado cree que esta última forma de proceder era un método de atrapar al perjudicado en nuevos créditos como única forma de reparar el daño que la misma clínica había causado.

Los afectados también han denunciado la baja calidad de los materiales que se caían y hasta infecciones provocadas por intervenciones deficientes y porque supuestamente, diversas clínicas no observaban las debidas condiciones de asepsia en sus quirófanos y equipo quirúrgico.

En el macroproceso de iDental, el mayor que se investiga en la Audiencia Nacional, hay centenares de miles de afectados. El juez ya ha propuesto juzgar a la cúpula de iDental por 24 delitos distintos. Entre ellos, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes y blanqueo, o contra la salud pública.