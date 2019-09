"Siempre habrá alguien detrás de mí"



Su madre Tona, que falleció en 2016 a los 56 años de edad, siempre ha estado presente. Ricky Rubio, tras ganar el MUNDIAL y ser elegido MVP.

Ricky Rubio ha demostrado una vez más en este Mundial de Baloncesto disputado en China lo gran jugador que es. El nuevo jugador de los Phoenix Suns guió a España a su segundo título y fue nombrado MVP de la final y del torneo.

No obstante, lo que más ha impactado en España no ha sido el juego del base catalán, si no su entereza durante el torneo, su cabeza fría y su emocionante discurso tras ganar el campeonato.

Su madre falleció en 2016 a causa de un cáncer de pulmón y el jugador español le ha dedicado estas palabras en su discurso.

“Siempre habrá alguien detrás de mí. Perdí a mi madre hace tres años. Siempre estaba detrás de mí, empujándome cada día para intentar sacar lo mejor de mí y sé que no hay nadie en este mundo que me ame más que ella. Y ella sigue empujándome cada día, a pesar de que no esté aquí la siento. Estoy realmente orgullo de la madre que tengo y así seguiré siempre”.