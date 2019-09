Sergio Hernández: "Se puede ver de dos maneras diferentes; nosotros definitivamente ganamos la plata"

Sergio Hernández, seleccionador argentino, atendió a los medios tras su derrota en la final del Mundial de China 2019 frente a España. A pesar de autoproclamarse "el peor perdedor que existe" ha dado una lección de humildad y respeto dándole el valor que merece al papel que ha jugado la albiceleste en este campeonato.

Su reflexión la comenzó con autocrítica y alabando al conjunto de Sergio Scariolo, y a la superioridad de los españoles en el choque: "Voy a serte sincero, sabéis que me cuestan las derrotas. He llegado a estar dos días sin hablar después de una derrota [...] pero en este caso en particular, no teníamos excusa porque no estábamos cansados, no estábamos satisfechos, nada... España nos ganó de punta a punta, fueron mucho mejores que nosotros: tácticamente, en el juego, en la ejecución... fueron brillantes, no me sorprende, son un equipazo [...]".

"Mi sensación es que nosotros no perdimos el oro sino que ganamos la plata, porque la plata se puede ver de dos maneras diferentes: o perdiste el oro o ganaste la plata, nosotros definitivamente ganamos la plata" dijo orgulloso el seleccionador, que siguió su increíble reflexión dando valor a lo que sus jugadores habían hecho. Admitió que este equipo siempre estará en los corazones, tanto en el suyo como en el de todos los argentinos.