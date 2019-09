En la Hora Extra nos preguntamos si nuestra mirada sobre los clásicos cambia según nuestro contexto político e ideológico, según nos sirvan para justificar posturas, para rellenar carencias, para responder preguntas... ¿De verdad todos los clásicos siguen hablando de nosotros o es una frase de dossier de prensa? Conversamos con Juan Mayorga sobre Calderón y esos clásicos visionarios que nos siguen explicando quiénes somos.

"Es un enorme desafío", dice el dramaturgo cuando habla de su trabajo de adaptación de 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca para la Joven Compañía del Clásico. Mayorga ya se enfrentó a esta obra en 2012, cuando Helena Pimenta se estrenó como directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) llevando a escena el clásico de Calderón, con Blanca Portillo en el papel de Segismundo. Siete años después, Pimenta cierra el círculo y se despide de la compañía, para dejar paso a Lluís Homar, con el mismo texto de Calderón y versión, como entonces, de Juan Mayorga.

El dramaturgo cree que se trata de un autor "colosal" y "enorme", y "si intento reconstruir el proceso (de adaptar su obra), lo primero que hay que hacer es tener una relación casi íntima con ese autor". Juan Mayorga sostiene que Calderón "nos pregunta qué nos constituye como seres humanos", y plantea dos posibles respuestas: "ser humano es reconocer a otro ser humano como un límite, que deberás renunciar antes de poseer, invadir o hacer daño a otro". Y, en segundo lugar, Mayorga explica que, según Calderón, también nos hace humanos "nuestra capacidad de perdonar". La cueva de Segismundo, cree, está presente en nuestros días, “pero eso no debe conducirnos al fatalismo, sino a ser aviesamente críticos".

No sólo hablamos con Juan Mayorga de los clásicos, sino de la situación de la cultura en Madrid, tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento y en la Comunidad: "Me preocupa lo determinante que pueda llegar a ser para el tejido teatral el que se señalen unos nombres y no otros. El tejido teatral debería ser mucho más independiente de las decisiones políticas y no debería haber transiciones traumáticas, no debería ocurrir que se nombre una nueva administración y haga tabla rasa de lo que hubo antes, como Atila".

Sobre si alguna vez ha pensado o le han tentado con la posibilidad de dirigir un teatro público, Mayorga contesta: "Es verdad que alguna vez ha habido alguna sugerencia o una invitación, pero nunca he pensado que ese sea el trabajo que yo deba hacer o para el que estoy capacitado".