Sánchez rechaza la propuesta de abstención de Rivera: "No existe obstáculo real"

A 36 horas de que se convoquen elecciones si el rey no propone un candidato para la investidura, Albert Rivera ha propuesto al PP pactar una abstención en la investidura de Pedro Sánchez con tres condiciones: "la ruptura del pacto con Otegi en Navarra, planificar la activación del 155 y no subir impuestos a familias y autónomos". Fuentes socialistas no han tardado en contestar a Ciudadanos. Consideran que "no existe ningún obstáculo real para que Cs y PP se abstengan" porque, en primer lugar, "no existe ningún pacto con Bildu ni existirá; es más, el gobierno socialista navarro es un gobierno constitucionalista". En segundo lugar, recuerdan que defienden "siempre el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional y, por tanto, el Gobierno procedería a la aplicación del 155 si se dan las circunstancias de incumplimiento de las obligaciones constitucionales o de grave atentado al interés general de España". Por último, recuerdan que "el propósito del PSOE es evitar el aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras".

El Gobierno en funciones insiste en que "Pedro Sanchez siempre ha pedido la abstención técnica a ambos" y por eso creen que, "si estos son los puntos, se demuestra que no hay razones objetivas" para no dar su abstención a la investidura. por tanto, "si quieren abstenerse, tienen razones de sobra. Depende de ellos", concluyen.