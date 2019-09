Mere Hermoso, entrenador del Fuenlabrada, informó en la rueda de prensa previa al partido contra el Zaragoza de que tiene menos de once jugadores del primer equipo a su disposición como consecuencia de una gastroenteritis aguda.

"Estamos preocupados por cómo podemos afrontar el partido de mañana. Hoy no hemos podido realizar el entrenamiento con once jugadores del primer equipo para preparar el partido debido a una gastroenteritis aguda. Desconocemos el origen, se está estudiando si se trata de un virus o no", dijo.

"Desde ayer por la mañana los jugadores están entrando y saliendo del hospital, la situación es esa. Y en el cuerpo técnico salvo yo y alguno más, el resto ha caído también. No sabemos si mejorará la situación o empeorará. Algunos están en cama y la preocupación es cómo podamos afrontar el partido de mañana", añadió. Horas después, el equipo ha solicitado formalmente el aplazamiento del partido.

El técnico no quiso dar nombres de los afectados: "Algunos han estado en situación de una gastroenteritis más aguda y otros más leve. En su mayoría han entrado por el hospital. Llevan horas vomitando, con diarrea. Me resulta desagradable hablar de futbolistas en concreto".

Partido ante el Zaragoza

Dadas las circunstancias el club se plantea pedir un aplazamiento: "Procede recabar toda la información a nivel médico y en eso estamos. Hay que esperar. El procedimiento a mi se me escapa, yo estoy aquí para trasladar la situación. Me gustaría transmitir un mensaje distinto pero no podemos darle la espalda a la realidad".

"Me gustaría que se aplazara este partido porque esta mañana en el campo de entrenamiento eran menos de once jugadores. Y varios de ellos con matices para afrontar el último entrenamiento previo a un partido tan importante. Es desagradable para nosotros, también para el rival. Pero hay que afrontar la situación. Es una cuestión de salud, de cuántos jugadores disponemos", agregó.

Asimismo analizó el momento de los suyos, que ante el Lugo perdieron su primer partido: "Llevamos cinco jornadas de competición y hemos ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro. Creo que tenemos muy claro que firmábamos esta situación".