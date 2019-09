Condenado un funcionario judicial por difamar a un juez en un foro de internet

Un funcionario judicial ha sido condenado a indemnizar a un juez con 3.000 euros por criticarle hace más de quince años en un foro de internet, asegurando falsamente que había sido sancionado por "algo feo". La sentencia absuelve a otro funcionario y condena por la vía civil al administrador del foro, obligándole a borrar comentarios anónimos que entonces se referían al magistrado José Manuel Ramírez Sineiro como "un cabrón".

Los desencuentros con este magistrado, actualmente destinado en Melilla, arrancaron hace más de una década: el sindicato CCOO denunció ante la Inspección de Trabajo que varios funcionarios de su juzgado en A Coruña eran sometidos a vejaciones e insultos por el magistrado, llegando a estar de baja por ansiedad y depresión. Fue considerado entonces como primer caso probado de 'mobbing' en la Justicia española.

Un expediente que se tradujo en una sanción de 1.500 euros en 2004 por parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ anulada dos años después por el pleno. Para entonces, un foro llamado 'Unidad de Acción' dedicado a los entonces denominados secretarios judiciales ya recogía decenas de comentarios críticos sobre este juez.

Uno de ellos fue escrito en noviembre de 2003 por un funcionario de un juzgado de Santander, exalumno del magistrado en la universidad y que coincidió con él en un juzgado de Las Palmas, afirmando que "al final le pillaron en algo feo y se tuvo que ir (el traslado es una sanción) con alguna sanción de importancia". Una afirmación que sigue en el foro más de quince años después y que, para los jueces de la Audiencia Provincial de A Coruña, no está basada en ningún dato real y constituye una intromisión en el honor del magistrado.

"Alusión genérica"

Los jueces explican que ese post "sugiere alguna infracción innombrable, cuasi delictiva" y "dando rienda suelta a la imaginación del lector" e "insinuando algo gravemente peyorativo en su comportamiento", una "alusión genérica que en modo alguno se ajusta a la verdad: ni consta qué fue 'ese algo feo', el magistrado cambió de destino a petición propia y por acercarse a su lugar de origen; ni tampoco se le impuso sanción alguna". La sanción por maltrato a sus funcionarios ya en Ceuta no llegó hasta un año después.

La sentencia también condena por la vía civil al administrador del foro a pagar otra indemnización de 3.000 euros, al entender que en más de una década no ha borrado comentarios anónimos injuriosos referidos al juez y también fechados en 2004 como "el cabrón" o "el esperpento" o insinuando que iba exhibiendo un armapor el juzgado. "Debió proceder a la eliminación, no actuó con la debida diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos".

"En fin, una joya"

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña por la vía civil - todavía recurrible - llega después de que un juzgado rechazase llevar el caso por la vía penal y revoca una sentencia previa que no encontró intromisión en el honor del magistrado. Los jueces también deciden exonerar a otro letrado de la Administración de Justicia identificado como autor de comentarios críticos en el mismo foro: "Es evidente que no se puede caer bien a todo el mundo", explica la sentencia, añadiendo que "decir que alguien tiene mal genio o trato brusco no puede considerarse en sí mismo una intromisión en el derecho al honor".

En su caso, definió como "una vergüenza" la actuación del CGPJ con este magistrado, reveló que se habían abierto más expedientes en el pasado por su actitud con una funcionaria y tres fiscales en su etapa en Ceuta, así como en Las Palmas y zanjando que es "en fin, una joya". La sentencia explica que "es evidente que no es persona de su agrado, pero en modo alguno se le insulta o falta al debido respeto".