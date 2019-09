Quién es Erling Braut Håland: de meter 9 goles en un partido a debutar en la Champions con un histórico 'hat-trick'

El nombre del primer gran protagonista de la Champions League 2019-20 es el de Erling Braut Håland, delantero noruego del Red Bull Salzburg austriaco que en su debut en la máxima competición continental logró marcar tres goles en la primera mitad de la goleada de su equipo ante el Genk (6-2).

Håland, de apenas 19 años, logró algo que nadie conseguía desde que lo hiciera en su juventud Wayne Rooney, anotar un triplete en la máxima competición continental antes de cumplir la veintena, en un hito en el que el récord sigue perteneciendo al exmadridista Raúl González Blanco, que lo consiguió poco después de llegar a la mayoría de edad.

Además, Håland se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Champions en anotar un 'hat-trick' en el primer tiempo de su debut (sólo siete lo habían logrado antes en su primer partido completo).

No es la primera vez que Håland acapara titulares. Ya en el pasado Mundial sub 20 fue el centro de las miradas al anotar nueve goles en un mismo partido ante Honduras. No metería ninguno más en todo el torneo, pero sólo esos 90 minutos le sirvieron para alzarse como máximo goleador del torneo.

Los antecedentes familiares de Håland también son conocidos para el gran público. Su padre, Alf-Inge Håland, fue jugador de la Premier League en las filas del Leeds United y del Manchester City. Con este último equipo, un 'pique' verbal con los seguidores del eterno rival desembocó en una descomunal entrada del irlandés Roy Keane que a la larga acabaría causando su retirada.

Los antecedentes ingleses de su padre han marcado a Erling Braut Håland, que en alguna ocasión ha declarado que uno de sus sueños deportivos sería ganar la Premier... en las filas del Leeds United, actualmente entrenado por Marcelo Bielsa y que juega en el Championship, la segunda competición inglesa.