El jugador de baloncesto argentino Luis Scola se ha transformado en uno de los grandes héroes del Mundial de China 2019, ingresando en el quinteto ideal a sus 39 años y alcanzando la medalla de plata con el combinado albiceleste.

Tras este éxito deportivo ha cobrado relevancia una entrevista antes del campeonato concedida por el pívot ex de la ACB y la NBA, hablando sobre la cultura argentina, que él califica de "la viveza, la media trampa y los huevos" y cómo esta puede suponer un lastre para la competitividad de los deportistas de este país

"Pongo a Messi como lo mejor que tenemos por mucho más que lo que hace en la cancha: yo veo que no se tira y podría estar tirándose constantemente porque lo revientan a patadas y lo tiran de la camiseta", comenzó afirmando.

"Eso es muy antiargentino porque tenemos la cultura de la viveza, la media trampa, los huevos y ganar con la camiseta, y eso es un ancla para nosotros como deportistas y como país, porque el deporte es un reflejo de muchas más cosas", continuó.

"La Mano de Dios es lo que estoy tratando de rebelarme", confesó Scola, pidiendo apartarse de ella porque "esto nos frena". "Para ganar no puedes ganar con viveza, tienes que ganar con talento, entrenamiento y esfuerzo, no puedes esperar que el árbitro no te vea o engañarlo, ni con huevos cortar una diferencia de 10 km/h", concluye.

Luis Scola luchando contra la idiosincrasia que lastra a su país. Deportiva y quizá extradeportivamente cc/ @chimoeneas (y @chimacademia) pic.twitter.com/c0VZSowrNm — Borja Barba (@BorjaBarba) September 17, 2019 Brillante explicación de Luis Scola (@scola) sobre cómo la viveza argentina nos perjudica (en el deporte y en el país): Messi, la mano de Dios, el último Mundial... más preciso y atinado, imposible.



cc @luisnovaresio pic.twitter.com/rHeu9OgeGk — Matías Navarro García (@MatiNavarrog) August 9, 2019