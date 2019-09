Eto'o: "Quiero ser el primer entrenador de color en ganar una Champions"

Tras anunciar su retirada de los terrenos de juego hace escasas semanas, se abre una nueva etapa en la vida de Samuel Eto’o. El ex jugador camerunés ha atendido a los micrófonos de SER Catalunya para explicar que más adelante su intención es ser entrenador y volver al Barça: “¿Volver al Barça? Seguro que volveré. ¿Cómo? No lo sé, ¡pero volveré!”. Mientras ese momento no llega, Eto’o quiere dedicar tiempo a su familia y también a representar la imagen del Mundial de Qatar 2022.

Su reto como entrenador

Su marcado carácter como jugador también podría trasladarse a los banquillos cuando Samuel ejerza como entrenador. Algo que se deja entrever cuando él mismo confirma su reto como técnico: “Quiero ser el primer entrenador de color en ganar una Champions haciendo jugar a su equipo como lo hace Guardiola”. Eso sí, a día de hoy remarca que lo que quiere es “descansar y disfrutar de mi mujer”.

Su mejor foto en el Barça

Eto'o analizó la reunión entre Florentino y Laporta en el barco. "Cuando Laporta salió de allí me dijo, ‘ahora sí que te he fichado’. Yo pensaba que no iba a llegar nunca... Y me dijo: ‘ahora ya eres jugador del Barça’. Cuando ese señor luchó por mi para que viniera a vivir todo lo que viví en Barcelona... Ese fue mi gran momento, mi gran foto”.

Eto’o reconoce durante la entrevista que “las negociaciones con Florentino fueron muy duras e incluso hubo amenazas”, pero que “sólo había una salida: negociar y que yo viniera sí o sí al Barça”. Una explicación a la que añade su cariño por el Mallorca, “siempre les estaré eternamente agradecido”, y su especial recuerdo a personas como Mateu Alemany o Luis Aragonés.

Sobre este último, Eto’o explica que le Aragonés le dijo: “Negrito, ¿qué quieres ser: un buen jugador o un gran jugador? Tu tiempo terminó en Mallorca, vete con los de tu nivel. Entonces el abuelo llamó a Txiki y le dijo: 'Tú quieres que el Barça gane títulos?' Pues tengo al jugador que debes fichar. Yo creo que, al principio, Txiki debió pensar... 'Qué se ha fumado este hombre?'”.

"En el Barça he vivido años maravillosos pero también me criticaron. El otro día recordaba con un excompañero todos los palos que me cayeron pero esos palos me hicieron ser mejor porque me hacían entrenar más fuerte".

Nombres propios

Xavi Hernández: “Es el puto amo en Qatar y en España. ¡Si no acaba entrenando al Barça lo mato!”

Iniesta: “En la final de París jugó como Maradona, Messi y Cristiano juntos. Ya lo dije en mis primeras entrevistas: es el mejor jugador con el que he entrenado. Entonces la gente se extrañaba que no dijera Ronaldinho o Messi. Pero el tiempo me ha dado la razón. Nunca se le ha reconocido al nivel de Leo o Cristiano. Pero Xavi e Iniesta están a ese nivel”:

Víctor Valdés: “La prensa siempre ha sido muy injusta con Víctor Valdés. Era el mejor jugador cada temporada: mientras el resto marcaba goles, él los salvaba en los partidos importantes. Hacía 4 o 5 paradas que nos salvaban el partido”.

Ansu Fati: “Lo que nos está viniendo con Fati, ni Dios lo sabe. Es muy bueno. Ese tiene dos pares de huevos... No tiene un par, tiene dos. Le deseo lo mejor y que no conozca las lesiones, que es lo único que le podría parar en su trayectoria”.

Griezmann: “Está en el mejor club del mundo, acaba de llegar pero entre jugadores importantes la cosa siempre funciona. Jugar en el Barça es como beber una buena copa de vino, que Griezmann beba de esa copa y la disfrute mucho tiempo”.

La celebración del gol de Roma: “Quise decir que 'soy negro y que por eso no hablan de mi'. Era el único de los dos equipos que había marcado en una final de Champions y nadie habló de mi. Hablaban de Cristiano, de mi hijito Messi que aún no estaba por llegar,... pero el que había marcado antes en una final, era yo. Y volví a marcar”.

Contra el racismo: “Han sido momentos muy tristes y lo peor es que se sigue repitiendo. Os pido de rodillas que nos ayudéis para que el fútbol en las gradas sea más limpio y con más educación. Amarillo, negro, naranja... al final todos somos iguales y eso lo deben saber nuestros hijos. Te gritan como un mono y luego te piden una foto, sí.. se hacen una foto con un mono”.

Girona: “Reconozco que estuve a punto de firmar por el Girona de Machín cuando subió a Primera. Lástima que no se hizo, estaba en forma en Turquía… Marcaba 18-20 goles".

Qatar: “Os va a sorprender. El Mundial ya se podría disputar mañana, está todo listo, hay grandes estadios. El fútbol está creciendo mucho aquí, hay muy buenos jugadores y entrenadores. La selección de Qatar ya destacó en la Copa América y a día de hoy la política en fútbol aquí es muy parecida a la de España."