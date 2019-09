Debacle del Madrid y remontada del Atlético: los detalles de la jornada en la Champions

Real Madrid y Atlético se estrenaron este miércoles en dos de los partidos más complicados de esta fase de grupos. El equipo de Zinedine Zidane no solo cayó ante el PSG en París, sino que además dio una imagen pobre en un partido en el que la gran estrella fue un exjugador suyo, el argentino Ángel Di María. El argentino hizo dos goles en la primera mitad. La sentencia llegó con un tanto de Meunier al final.

Por su parte, al conjunto rojiblanco le tocó volver a sufrir ante la Juventus de Turín. El equipo de Simeone logró el empate a última hora gracias a un gran gol del mexicano Héctor Herrera. La Juve llegó a estar con 0-2 en el marcador pero los rojiblancos no se rindieron y lograron un empate que les hizo evitar la que hubiera sido su segunda derrota consecutiva tras la cosechada ante la Real Sociedad.

El análisis

Pedja Mijatovic: "Y todo esto sin Mbappé, Neymar y Cavani. Es muy preocupante. El Madrid ha perdido la credibilidad".

Antonio Romero: "Desde el año pasado los rivales respetan menos al Real Madrid en la Liga de Campeones".

El análisis

Kiko Narváez: "El equipo es solvente en la parte de atrás pero arriba no hay pegada".

José Ignacio Tornadijo: "La Juve fue mejor mucho tiempo pero el Atlético demostró después garra y coraje".

Fueron tendencia

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois fue el primero en convertirse en tendencia en las redes sociales. Lo fue después del tanto de Di María en el que muchos usuarios creyeron que pudo hacer más.

No tardó en seguirle los pasos el costarricense Keylor Navas, que defiende ahora la portería del PSG después de ganar tres Ligas de Campeones con el Real Madrid. La mayor parte de los comentarios no dejaban lugar adudas: el equipo blanco no acertó al dejarle ir para dar definitivamente la meta a Courtois.

También tuvo protagonismo en las redes Gareth Bale, que fue el único que se acercó con peligro a la portería del PSG. "¡Y querían venderlo!", llegó a decir algún tuitero". También contribuyó a impulsarle en Twitter el gol que se le anuló por mano.

El último fue Zinedine Zidane, que al término del partido se convirtió en tendencia porque muchos aficionados pidieron su dimisión como técnico del Real Madrid. Alguno reclamó directamente la vuelta de Mourinho.

MOURINHO VUELVE YA, TE NECESITAMOS MAS QUE NUNCA, YA LO DECIA CUANDO CAMBIARON A ZIDANE POR LOPETEGUI, ESTO SOLO LO ARREGLA DON JOSE MOURINHO pic.twitter.com/O2P6owjUzV — Jacobo Medrano (@Jacobo_m_h_) September 18, 2019

La polémica

La jornada de la Champions tuvo algunas acciones que sembraron dudas en los aficionados. Una de ellas fue la mano del defensa blanco Militao en el arranque del comienzo entre el Real Madrid y el PSG. No pitó nada el colegiado inglés Anthony Taylor. El árbitro de la SER, Eduardo Iturralde González, aseguró que se trata de una de esas jugadas que están "al límite".

Bien anulada esta acción de gol de Gareth Bale por mano. Recordemos que las manos en ataque se cobran prácticamente todas. No había siquiera necesidad de ir a revisar la jugada. #Champions pic.twitter.com/k9JhKdcQ8B — 🖥 EL VAR CENTRAL (@ElVarCentral) September 18, 2019

Gareth Bale vio cómo se le anulaba un gol justo después de que Di María marcara el 2-0 para el PSG. Después de consultar el VAR, Taylor invalidó la jugada al entender que el galés se había acomodado el balón con su brazo izquierdo antes de disparar ante Keylor Navas.

En la segunda parte del partido de París, Di María cometió una falta sobre Di María que no mereció amonestación alguna para el colegiado pero que, según Iturralde, "en España habría sido roja".

En el Metropolitano, el Atlético reclamó un penalti por mano de Bonucci a falta de diez minutos del final. La acción se saldó con tarjeta amarilla para Diego Costa por las protestas.