Casemiro: "No hay excusas, estamos a tiempo de cambiar muchas cosas"

El jugador del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro aseguró que no deben "buscar excusas" tras la clara derrota sufrida este miércoles ante el Paris Saint-Germain (3-0) y explicó que todavía están "a tiempo de cambiar las cosas" porque la temporada no ha hecho más que empezar.

"No hay excusas, estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Sabemos que hay cosas para mejorar, pero hoy ha sido difícil. Ellos son un gran equipo y han demostrado que tienen mucha calidad", manifestó el centrocampista brasileño a Movistar Plus.

"En agresividad no nos han superado, siempre intentamos hacer lo máximo, pero cuando el resultado es 3-0 las cosas se notan más. Hemos trabajado pero este campo es complicadísimo. Si no haces un partido casi perfecto, no ganas. Ellos jugaron mejor y ya está. Hay mucho tiempo para darle la vuelta a esto", dijo Casemiro.

Por último, el internacional brasileño indicó que el Real Madrid "también tuvo sus oportunidades". "Hemos marcado dos goles que no han valido y creo que no hay excusas", repitió. "No hemos jugado bien, es un momento delicado para hablar, pero estamos trabajando para cambiar", finalizó.