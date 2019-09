La tasa de 'ninis' baja a los niveles precrisis por la caída del paro juvenil

La tasa de ninis, jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, ha descendido a niveles de hace casi dos décadas. En 2018 se sitúo en el 12,4% después de llegar a rozar el 19% durante los años más duros de la crisis. Lo destaca el informe "Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo 2019" presentado este miércoles por las Fundación Ramón Areces y la Europea Sociedad y Educación.

La razón de este descenso es económica, la caída del paro juvenil ,ha explicado el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Carabaña, uno de los analistas del informe. Carabaña ha cuestionado el propio concepto nini como indicador educativo: "Los ninis crecen exactamente con el paro, durante la crisis, y bajan con el aumento del empleo durante la recuperación". Para él es exclusivamente un indicador económico que además considera "perverso" y "despreciativo" y que no tiene en cuenta si se trata de jóvenes que quieren trabajar y no pueden: "Es un indicador que desprecia la voluntad de los jóvenes de 18 a 24 años. Me da igual, niño, si quieres trabajar o no para mí lo importante es que estás sin hacer nada", ha señalado. "Creo que es un retroceso moral porque es volver a un moralismo muy rígido según el que los jóvenes deben trabajar quieran o no. No me importa lo que queráis, no me importa lo que penséis, no me importan vuestros proyectos…". Carabaña ha incidido que el concepto nini engloba, por ejemplo, a las mujeres jóvenes que se dedican a cuidar de su familia y las tareas domésticas o incluso a los que están enfermos y no pueden estudiar o trabajar.

Para él se trata de un "colectivo artificial creado por la UE" para repartirse los fondos del Plan de Garantía Juvenil y es un concepto que "ningún científico se toma en serio".

Durante la presentación ha intervenido también Rafael Pampillón, catedrático de Economía del Instituto de Empresa y de la Universidad San Pablo CEU, que se ha centrado en la relación entre formación y empleo: “El paro es mucho mayor entre los menos cualificados que entre los cualificados. En España tenemos un déficit de formación si se compara con la media de la UE”. Pampillón ha señalado que faltan titulados de FP de Grado Medio: "Sólo hay 630.000 jóvenes en estas titulaciones, cuando nos corresponderían 1.700.000. Nos haría que falta un millón de personas, de los que no tiene titulación de secundaria, pasasen a FP. Esa falta de alumnos en FP hace que la productividad de nuestros trabajadores sea menor”.

El informe " Indicadores Comentados de la Educación 2019" incluye los análisis de otros 12 expertos que abordan temas como la repetición en primaria, la formación docente o la brecha digital entre estudiantes. También incide en España únicamente cumple dos de los cinco objetivos marcados para 2020 por la Unión Europea: está por encima de los señalados para la población de 30 a 34 años titulada en Educación Superior (40 % el objetivo europeo y 42,4 % en nuestro país) y para la escolarización en infantil (97,3 %, con un objetivo europeo del 95 %). Sin embargo, no parece que vayan a alcanzarse los referentes al abandono educativo (17,9 %, a 7,9 puntos porcentuales del objetivo), a la tasa de empleo de los recién graduados (71,89 %, a 10 puntos) y a la participación en aprendizaje permanente (9,9 %, a 5,1 puntos).