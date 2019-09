'GH VIP 7': de la salvación del villano, a la vomitona de Mila Ximénez

La casa de Guadalix no lleva abierta ni una semana y sus habitantes ya están desquiciados. A pesar de la condición de famoso que les ha permitido entrar en el reality estrella de Telecinco, los concursantes han arrancado la séptima edición de 'GH VIP' en unas condiciones precarias que, junto a las habilidades televisivas que tan bien manejan, ha dado como resultado un espectáculo lamentable.

Este jueves, durante la emisión de 'GH VIP: límite 48 horas', que también capitanea Jorge Javier Vázquez, los concursantes se tomaron muy en serio lo de "en la casa todo se magnifica" y ofrecieron a la audiencia un show bochornoso que muy pocos entendieron. Y es que cinco días después de su estreno, estos inquilinos están tan concienciados en jugar al juego de 'Gran Hermano' que sus reacciones son desproporcionadas y un tanto vergonzosas.

Una salvación y una vomitona

En esta gala llamaron especialmente la atención dos personas. Por un lado, tenemos a Antonio David Flores, el padre de los nietos de Rocío Jurado. Él, que lleva años peleándose por los platós de televisión, nunca deja pasar la oportunidad de ser el protagonista y por eso anoche montó una escenita lacrimógena después de que su amiga Mila Ximénez le dijera: "No me digas a mí consejos de moral porque tú a mí no me puedes dar consejos de moral". Adjunto la prueba del drama:

Mila: "He estado muy desafortunada, ¿me puedes perdonar?" ¿Qué os parecen sus disculpas?



Peor fue la reacción de la colaboradora de 'Sálvame' cuando Hugo Castejón, el villano oficial de 'Gran Hermano VIP 7', se salvó de las nominaciones. Ella, que no lo soporta, decidió vomitar en directo (incluso se metió los dedos) para que a todos los espectadores les quedara claro que no estaba de acuerdo con el televoto. Adjunto la prueba del momento:

La receta del éxito

Como siempre, el espectáculo le sirvió a Cuatro para ser uno de los espacios más vistos del prime time (horario estelar). Y es que 'GH VIP 7: límite 48 horas' registró este miércoles un 21,1% de cuota de pantalla en su franja de emisión, congregando frente al televisor a 2.139.000 espectadores. Todo un éxito, vamos.

Eso sí, el reality estrella de Mediaset que produce Zeppelin tuvo que compartir el triunfo con 'La Voz Kids', su principal rival, después de firmar un 17% de share en Antena 3, con 2.352.000 espectadores.