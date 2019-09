El Real Madrid, objeto de mofa en Twitter también por lo que se vió en la grada

Mbappe: And you were linked with Real Madrid.



Neymar: 😐#UCL pic.twitter.com/bzmrxGAMsF — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 18, 2019

Neymar and Mbappé seem to be enjoying the game 🤣 #UCL pic.twitter.com/pyEotTjCm5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2019

Kylian Mbappé and Neymar watching hazard play for his dream team😫 😫 pic.twitter.com/LKLGJqRPcJ — Cp (@cp_pulisicszn22) September 18, 2019

Neymar y Mbappé felices por su fichaje por el Real Madrid



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣



PSG 3 Real Madrid 0



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#PSGRMA#ChampionsLeague #UCL #ForçaBarça pic.twitter.com/9wuaTLquXE — madridblaugrana (@madridblaugrana) September 18, 2019

Real Madrid PSG Florentino Al Khelaifi



Ni Mbappé ni Neymar....pero me vendes a Meunier no??? pic.twitter.com/NwNZHXgBe2 — Jedi Cocinillawalker (@Valarchanaka) September 18, 2019