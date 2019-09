Todos los rojiblancos coinciden: "El Atlético no se rinde nunca"

El Atlético de Madrid cumplió este miércoles en la Champions con uno de los principales mandamientos del Cholismo: el equipo tiene que darlo todo y no rendirse pase lo que pase. Lo destacaron tanto Simeone como algunos de sus jugadores al término del partido en el que dos goles rojiblancos sirvieron para igualar en la recta final el 0-2 que llegó a tener la Juve de Cristiano Ronaldo.

"Me quedo con que nunca perdimos la cara en el partido y remontamos contra un equipo que seguramente luchará por ganar la Liga de Campeones. Más allá del punto, nos deja muchas cosas positivas para el futuro", valoró el técnico, que, a la vez, insistió en que "posiblemente" hay "cosas para mejorar".

"Nos ha faltado contundencia", remarcó el preparador argentino, que destacó el primer tiempo de su equipo. También recordó "los dos golazos" del Juventus, "el primero increíble", de Juan Cuadrado, y el "segundo en una contra fantástica", culminada por Blaise Matuidi.

"Lo que más me gustó es que nunca perdimos la cara, siempre seguimos teniendo la misma línea de buscar situaciones por dentro, ya no tanto por fuera. Apareció la de Giménez, alguna más que empezaba a aparecer y seguramente en ese espacio la presencia de Correa y de Vitolo ya generaba esos unos contra unos que nos acercaron cada vez más a posicionarnos. Y después llegó el gol".

La mentalidad del equipo

El lateral inglés del Atlético de Madrid Kieran Trippier explicó tras el empate por 2-2 ante el Juventus italiano, en el que igualaron tras ir perdiendo por 0-2, que la mentalidad del conjunto rojiblanco es que "nunca hay que parar" y eso se reflejó en la reacción del conjunto rojiblanco.

"Desde que llegué aquí la mentalidad del grupo, desde el Cholo (Simeone), es tener en mente que nunca hay que parar. Incluso cuando estábamos dos goles abajo sabíamos que tendríamos oportunidades. Al final conseguimos volver, nunca pensamos, seguimos adelante y el público estuvo fantástico", explicó tras el partido.

Por su parte, el defensor montenegrino Stefan Savic aseguró que la clave de la igualada fue que el equipo ha "creído" y que "no se rinde nunca". "Esto es la Champions, grandes partidos contra grandes equipos, cuando ellos no estaban bien nos meten un gol, pero nuestra fuerza fue remontar el partido. Hemos creído, somos un equipo que no se rinde nunca y estamos muy contentos", aseguró el defensor rojiblanco.