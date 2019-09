Marc Márquez cumple 200 Grandes Premios rozando su sexto título en MotoGP

Con su séptima victoria de la temporada en el bolsillo, Marc Márquez llega al Gran Premio de Aragón -tercera prueba en España- con todo de cara para sentenciar el título en dos semana en Tailandia, con la visita al circuito de Buriram. El piloto del Repsol Honda Team ha demostrado una superioridad imbatible esta temporada y con una constancia de la que no han podido gozar sus rivales.

El de Cervera acumula, con el triunfo en San Marino, siete victorias en toda la temporada, aunque sin bajarse del segundo puesto del podio en las otras pruebas. Su único alto en el camino ha sido el cero de principio de año en Austin, cuando un fallo en su Honda le llevó al suelo cuando lideraba sólo, con segundos de distancia, la prueba en el Circuito de las Américas -uno de sus trazados favoritos-.

Con una ventaja de 93 puntos -al igual que el número que luce su moto cada fin de semana-, Marc Márquez se presenta en Motorland (Alcañiz) siendo su único rival de cara al sexto título mundialista en la categoría reina. Tan sólo un fallo del propio piloto podría hacer que acabara perdiendo el campeonato, algo totalmente impensable dada la distancia de puntos con el italiano, Andrea Dovizioso. Una situación que Márquez no quiere retrasar mucho, pero un hecho que se tomará con calma.

Marc Márquez celebra la victoria en San Marino / Marco Canoniero/LightRocket (Getty Images)

"Me tiraría de los pelos muchos años si no gano este título. Intentaremos ganar lo antes posible, pero sin prisa. En 2014 tuve prisa y me caí en dos carreras consecutivas. Mi objetivo de aquí hasta el final de la temporada es acabar todas las carreras en el podio", indicaba el piloto de Honda en sala de prensa este jueves, ya en el circuito de Motorland, en un fin de semana donde cumple los 200 GPs en su carrera desde su debut en 125cc, en Estoril, en el año 2008.

A pesar de estar acostumbrado a celebrar el mundial en Japón, casa de Honda, Márquez lo tiene todo de cara para sentenciar el alirón dentro de dos semanas, en Tailandia. De ser así, sería el campeonato del mundo que más rápido se ha cerrado en la historia, con cuatro pruebas todavía por disputar -Japón, Australia, Malasia y Valencia-, además de ser el título con el máximo de puntos acumulados.

Las cuentas son sencillas. Marc Márquez necesita sacarle 7 puntos a Dovizioso en las carreras de Aragón y Tailandia. Además, este fin de semana podría aumentar en más de siete puntos la distancia con el italiano. El de Honda permanece invicto en Motorland desde 2015, un trazado al que Andrea Dovizioso no se ha acabado de adaptar con su Ducati, con la que asegura tener problemas en el paso por curva. En Tailandia, el de Cervera podría conseguir su segunda victoria consecutiva y sólo quería ver qué hace el italiano para evitar lo evidente.