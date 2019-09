Sánchez: "Yo hoy podría ser presidente, pero no dormiría por la noche"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha estado en la noche de este jueves en La Sexta tras el anuncio de repetición electoral el próximo 10 de noviembre. Sánchez ha dicho compartir la frustración de los ciudadanos, a los que ha pedido una afluencia masiva a la urnas para "legitimar" el resultado de los comicios y ha asegurado que ha antepuesto la gobernabilidad del país a ser presidente del Gobierno. "No dormiría por las noches", ha llegado a asegurar Sánchez.

La primera pregunta al presidente ha tratado sobre el descontento de los ciudadanos. "Yo comparto el hastío y la frustración y la contrariedad que tiene vernos abocados a otras elecciones. Pero más que eso, me preocupa la situación de provisionalidad que vive el país. Necesitamos una mayoría más amplia para hacer frente a los desafíos y amenazas de nuestra época", ha apuntado el presidente en funciones, que ha apelado a los resultados del 28-A.

"Si nos vamos al 28-A y recordamos los titulares, compartimos que el PSOE ganó de manera clara. El PP pasó de un 33% a un 16% de apoyo, Ciudadanos no culminó el sorpasso y podemos pasó de 66 escaños a 42. PP y Cs lo dijeron claro desde el primer momento, que no iban a facilitar un gobierno socialista. En Cs los que dijeron que estaban dispuestos al entendimiento fueron expulsados. Es verdad que era necesario el entendimiento de Unidas Podemos, pero la coalición que pedía el señor Iglesias ha sido inviable durante estos meses", ha asegurado.

"Se habla ahora del gobierno de coalición. Hoy podría ser presidente del Gobierno. Pero fíjese, ese gobierno sería una coalición en el que tenía que haber aceptado el ministro de Hacienda, o de la Seguridad Social, fuera del círculo cercano al señor Iglesias. Yo sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, por eso no acepté la propuesta", ha continuado.

Dos gobiernos en uno

El presidente del Gobierno en funciones ha insistido en que la inclusión de Unidas Podemos en el ejecutivo, habría supuesto la creación de un gobierno bicéfalo. "Hay una propuesta que subyacía en el gobierno que proponía de Iglesias, que era tener dos gobiernos en uno. Sería presidente de un gobierno de coalición que hoy tendría una crisis de gobierno por las palabras que hoy hemos conocido de Ada Colau", ha comentado Sánchez, en referencia al escrito sobre el procés que ha publicado el ayuntamiento de Barcelona que ella lidera y que llamaba a la protesta en las calles si había una sentencia condenatoria por el 1-O.

"Serían dos gobiernos en España, con uno, el de Podemos, que defendería a los supuestos 'presos políticos'. La solución más cómoda no tiene por qué ser la mejor. He antepuesto la estabilidad de España a que haya un Gobierno (...) Podemos ya votó por cuarta vez con PP, Cs y la ultraderecha en contra de un gobierno socialista", ha insistido Sánchez.

No han cesado aquí los reproches de Sánchez a la formación morada, que incluso ha llegado a decir que es una formación que "ha demostrado es capaz de tumbar un gobierno como el de Carmena si no se hace lo que Iglesias quiere".

El veto a Pablo Iglesias

Otro tema que ha aparecido en la entrevista ha sido el veto al líder de Unidas Podemos, algo que Sánchez ha justificado en su negativo a un gobierno con dos caras. "Dije que Iglesias era el principal escollo porque entendía que los dos líderes juntos en el equipo de gobierno era tener un gobierno bicéfalo. Cuando iniciamos las negociaciones tras ese veto, dijeron que no había negociación si no estaba Montero como vicepresidenta y nosotros aceptamos. Yo podría hoy ser presidente del Gobierno", ha insistido Sánchez, que ha vuelto a reiterar que no le gustaba la idea de la coalición.

"¿Merece la pena tener un gobierno condenado a fracasar en cuestión de meses? Tenía serias dudas de su entrada. Al final acepté, acepté una vicepresidencia y tres ministerios. Ellos lo despreciaron. Ellos lo vieron insultante, dijeron que esa oferta los humillaba. Yo creía que la entrada de Iglesias suponía un gobierno bicéfalo. La cuestión no era Irene Montero, era el planteamiento de ese gobierno de coalición", ha aseverado.

Su relación con Rivera y su socio preferente

Pese a estos reproches, al ser cuestionado por un hipotético acercamiento a Ciudadanos, Sánchez ha vuelto a colocar a la formación morada como su socio preferente. "Es evidente que si yo tengo un socio preferente en muchas políticas es Unidas Podemos. En cuestiones de estado y convivencia yo tengo discrepancias con ellos, es evidente, pero también las tengo con ciudadanos por ejemplo en el 155. Piden el 155 sine die y están quitando gobiernos al PSOE pactando con la ultraderecha", ha dicho, a la vez que ha vuelto a quitar veracidad a la oferta que le hizo Rivera hace unos días.

"Su posición fue una propuesta ilusionista, no se la creyó nadie salvo él. Estaba mirando a sus votantes, desencantados y desconcertados. Yo impugno que pueda haber un resultado similar al actual el 10 de noviembre. La ciudadanía el pasado 28-A dijo que quería que gobernara el PSOE. Por tanto el resultado fue bien claro, cuestión distinta es que la derecha de este país no haya recibido el mensaje. Yo no he adelantado las elecciones, he tratado de evitar una repetición electoral, pero insisto, hay una oportunidad el próximo noviembre. He demostrado durante estos últimos meses, con 84 diputados, que somos capaces de articular la fragmentación parlamentaria. Hemos sacado adelante cosas de impacto social", ha destacado Sánchez.

"Un gobierno con Rivera me parece ciencia ficción. Ahora lo escucho, se lo escucho al señor Iglesias. Si hubiera querido pactar con Rivera, para qué vamos a ir a elecciones si sumamos 180 escaños. Cómo es posible que Rivera donde puede sumar con el PP y la ultraderecha, de los gobiernos al PP, que por cierto hoy hemos visto un vídeo bastante ilustrativos. Diciendo el alcalde que está en contra del feminismo del 8-M. Rivera es el líder de un partido que quiere suspender una autonomía sine die", ha sentenciado.

Las diferencias entre Iglesias y Errejón

Preguntado por el posible salto de Íñigo Errejón a la política nacional el 10-N de mano de su partido Más Madrid el presidente del Gobierno ha reconocido no haber “hablado nunca con él”, pero ha alabado la postura de Errejón en la Asamblea de la Comunidad de Madrid: "Errejón propuso algo que sería de ciencia ficción en política nacional con Pablo Iglesias", ha dicho Sánchez en referencia a un hipotético apoyo de Más Madrid a Ángel Gabilondo junto a Ciudadanos con tal de “evitar la entrada de la ultraderecha”.

El presidente ha comparado este hecho con las negociaciones con Albert Rivera de esta semana, cuando el líder de los naranjas ofreció una abstención si se cumplían tres condiciones. "Lo único con lo que conté entonces fue con el reproche de Podemos y la amenaza de Iglesias de que iba a votar en contra", ha reconocido el presidente, quien ha resaltado que “hay diferencias entre cómo entiende la política Errejón y cómo la entiende Iglesias”.

El "enfriamiento" de la economía

Sánchez ha analizado también durante su entrevista que la economía española está entrando en proceso de "enfriamiento", pero ha destacado que aún así España sigue creciendo "por encima de la media europea".

Sobre medidas económicas, el presidente del Gobierno se ha comprometido a que si logra llegar a la presidencia tras la repetición electoral del 10 de noviembre el salario mínimo sufrirá una subida y que las pensiones se revalorizarán con respecto al IPC: "Es un compromiso del Gobierno", ha dicho.

Sánchez también ha anunciado que durante el Consejo de Ministros de este viernes se aprobará un real decreto para conceder ayudas a las zonas damnificadas por el paso de la DANA que dejó siete víctimas mortales durante los últimos días en el este peninsular. Además, también se ha comprometido a añadir a su programa electoral las 370 medidas que presentó el PSOE tras sus reuniones con los colectivos sociales. Además, ha anunciado que si llega a la presidencia, creará "un comité para evaluar el cumplimiento de ese programa".