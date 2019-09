Los padres del pequeño Gabriel: "Hemos conseguido justicia" /

Los padres del pequeño Gabriel Cruz se han mostrado satisfechos con el veredicto del jurado popular del caso, que ha declarado este jueves por unanimidad culpable a Ana Julia Quezada de asesinar de forma intencionada y súbita al menor.

Patricia Ramírez ha agradecido al jurado por el veredicto de culpabilidad: "Creemos que lo hemos conseguido. Hemos conseguido justicia", ha afirmado visiblemente emocionada la madre del niño, quien ha destacado el trabajo de los abogados, psicólogos y personas que la han "acompañado" durante estos meses.

La madre no ha nombrado a Ana Julia Quezada en su mensaje a los medios de comunicación, pero sí se ha referido a ella para decir que espera "que nunca más se vuelva a hablar de esta mujer". Además, ha agradecido a los periodistas que han firmado el pacto ético, pero ha criticado que hayan tenido lugar "filtraciones que no deberían producirse y contenidos que no deberían haber trascendido".

Por su parte, Ángel Cruz, el padre del pequeño Gabriel ha realizado una declaración más breve en la que también ha celebrado que se haya "hecho justicia" y ha celebrado el veredicto de culpabilidad de Quezada:

"Esta mujer no va a hacer daño a nadie más. Hay que sacarla de la sociedad. Los psicópatas tienen que estar fuera de la sociedad", ha dicho ante los medios concentrados a las puertas de la Audiencia Provincial de Almería en la que ha tenido lugar la lectura del veredicto.