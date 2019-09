Mourinho habla sobre el Real Madrid: elogia a Zidane y valora sus opciones de volver

El entrenador portugués José Mourinho ha valorado este viernes para Deportes Cuatro la situación por la que atraviesa el Real Madrid, con dudas sobre el estado de la plantilla y su entrenador Zinedine Zidane.

"Ha sido un honor trabajar en el Real Madrid", comenzó afirmando, mostrando su voluntad de "hablar con respeto de un club único", antes de considerar que "Zidane no es un entrenador cualquiera en la historia del Madrid". "Yo completamente fuera", ratificó, explicando que "no vendo humo, me gustaría que todo se tranquilice con Zidane", solicitó.

"No me gustaría volver al Real Madrid porque tiene entrenador, y no es uno cualquiera", insistió Mourinho, considerando que "mi vuelta a los banquillos será cuando será".

En lo que respecta a su vida actual, el técnico luso considera estar "divirtiéndome y aprendiendo", toda vez que "hago mis trabajos en televisión una vez por mes" y además admite estar "estudiando alemán porque no sé si algún día trabajaré en Alemania".