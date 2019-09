Cristiano Ronaldo protagonizó hace unos días una de las entrevistas más personales que ha hecho nunca. En el programa 'Good Morning Britain', presentado por Piers Morgan, el portugués mostró parte de su faceta más personal. Lloró al recordar a su padre, que falleció a los 52 años, de quien dijo que lo que más le dolía "es haber llegado a ser el número uno y que él no estuviera para verme".

También dijo merecer ocho Balones de Oro y habló de su deportiva rivalidad con Messi, con quien "he compartido el escenario los últimos 15 años". "Para mí soy el mejor de la historia (...) Messi está en la historia del fútbol, pero creo que tengo que tener seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de él. Me encantaría ganar más y creo que lo merezco", aseguró.

"Tengo una obsesión por ganar y trabajo para ello. Los récords son parte de mí. No persigo récords, los récords me persiguen a mi. Soy adicto a ganar y no creo que sea algo malo. A mi me motiva. Si algo no te motiva, debes parar. Al final, los récords llegan de manera natural", explicó sobre su mentalidad ganadora. También apuntó que antes de fichar por el Manchester United estuvo a punto de hacerlo por el Arsenal.

Su vida personal fue la gran protagonista de esta gran entrevista, en la que desveló lo feliz que está con su novia Georgina Rodríguez e incluso aseguró que "no hay gol que supere el sexo con Georgina. No, no con mi Geo, ¡no!", cuestionado sobre la chilena contra la Juventus, de la que dijo "es probablemente uno de los mejores goles de siempre en la historia del fútbol". Admitió además que 2018 fue uno de los peores años de su vida más allá del fútbol por la acusación de violación, finalmente desestimada por la Fiscalía. "Cuando juegan con tu honestidad, es duro. Recuerdo estar con mi novia en mi casa, viendo las noticias y hablan esto y lo otro sobre Cristiano Ronaldo y escuchar a mis hijos bajar las escaleras... Tuve que cambiar de canal porque me daba vergüenza. Cambié para que no vieran lo mal que hablaban de su padre. Me hizo sentir fatal".

