Carlos Sainz: "El fin de semana está siendo muy bueno"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) declaró este sábado, tras acabar séptimo en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Singapur, que hasta ahora está teniendo un "fin de semana muy bueno".

"Llevamos hasta ahora un fin de semana muy bueno. Creo que he estado séptimo en todas las sesiones, así que apetecía rematar en clasificación para ponernos en la mejor posición posible para mañana", comentó Sainz a Movistar F1 en declaraciones que recoge Motorsport.com.

"Una pena ese último sector en la vuelta de la Q3 que nos ha costado un par de décimas. Hemos tenido un pequeño fallo de motor. Se ha cortado un poco la potencia y hemos perdido una o dos decimitas. De todas formas (el tailandés Alxander) Albon (Red Bull) en Q3 parece que ha espabilado y no le podíamos coger", señaló.

El madrileño cree que "confianza ha habido todo el fin de semana. El caso es esperar a la Q3 para atacar. Aquí es muy fácil sobreconducir un poco en Q1 y Q2 y fastidiarte la clasificación". "He tenido ya experiencias así en este circuito y era mejor ir poco a poco", precisó.

"La confianza siempre ha estado ahí. En la Q3 he atacado al máximo y venía en una vuelta para hacer 1:37.6 o 1:37.5, que era una vuelta muy buena, pero nos ha pasado eso en el último sector, que ha sido una pena, pero qué se le va a hacer", añadió Sainz.

Al recordar que realizó un segundo intento en la Q2 cuando parecía claro que el primer tiempo marcado era suficiente, Sainz dijo: "Es lo de siempre. Esa batalla mental que tenemos los ingenieros y los pilotos en decidir si valía o no para pasar. Yo he dicho claramente que sí que valía, pero los ingenieros saben lo importante que es este fin de semana estar en la Q2 y de ahí a la Q3. Por lo tanto no querían arriesgar lo más mínimo. Al final de la sesión no nos ha costado ninguna posición, pero me hubiese dado dos oportunidades en Q3. Qué se le va a hacer".

Leclerc saldrá desde la pole

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado su tercera 'pole position' consecutiva al ser el mejor en la sesión de clasificación por delante de Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, y de Sebastian Vettel (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).