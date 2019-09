Jémez: "Ningún jugador ha tenido los santos huevos de jugar tras marcar el gol"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que se va "decepcionado" tras empatar (1-1) con el Almería, dijo que su equipo tuvo "un miedo importante a ganar" tras ir dominando el marcador y criticó que ninguno de sus jugadores tuvo los "santos huevos de jugar tras marcar el gol".

El Rayo Vallecano tuvo varias ocasiones claras para marcar en la primera parte y se adelantó en la segunda mitad por medio de Santi Comesaña. Con ventaja, el equipo cambió su forma de jugar, concedió acciones de peligro y encajó un gol tras un fallo defensivo.

"En la primera parte hemos jugado bien, pero en la segunda no. Tras el gol nos ha entrado miedo. Además un miedo importante, un miedo a ganar, y eso hay que quitárselo de la cabeza porque nos puede hundir", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

El técnico del Rayo se mostró muy crítico con su equipo y dijo que "ninguno" de sus jugadores tuvo "los santos huevos de jugar tras el gol".

"Me voy decepcionado y seguramente a alguno le cueste el puesto. El miedo es suyo, de los jugadores, pero a mí no me ha gustado el Rayo en la segunda parte. Hemos creado ocasiones, algunas muy buenas, y somos de los equipos que más crea, pero hay que marcar", confesó.

"Perder no me importa, pero quiero ver a mi equipo como en Málaga. Tenemos capacidad para jugar al fútbol todo el partido, no solo 45 minutos y acabando pegando pelotazos. No hemos querido jugar al balón tras el gol", subrayó.

"El equipo trabaja para sacar el balón de atrás y ni lo hemos intentado tras el gol porque nos ha entrado miedo. Hoy hemos sido mejor que el Almería pero el resultado no dice eso. Hemos jugado a otra cosa. Lo que hemos hecho puede ser un recurso, pero no una norma", concluyó.