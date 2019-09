Sigue en directo el GP de Singapur

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autor de la pole en el Gran Premio de Singapur, declaró que en su último intento en la sesión de clasificación se vio "varias veces contra el muro".

"Estoy muy contento. Ha sido una gran vuelta, casi perfecta, pero ha habido algunos momentos en los que pensaba que iba a perder el coche y me he visto varias veces contra el muro. Pero lograr acabar la vuelta y conseguir la pole es increíble", dijo en declaraciones que reproduce Motorsport.com.

"Doy gracias al equipo por el gran trabajo que ha hecho. Aquí sabíamos que para nosotros sería difícil, pero, en cambio, el equipo ha hecho un esfuerzo increíble para hacernos tener este paquete que ha funcionado a la perfección. Ahora hay que mirar al domingo", agregó.

"En el primer intento estuve muy cerca de Lewis (Hamilton) y eso me complicó el segundo sector. Por lo tanto, he tenido que centrarme al máximo en el segundo intento, porque no tenía margen de error. He tratado de darlo todo y he cometido algunos errores, pero las sensaciones han sido fantásticas, así como el coche", apuntó.

Leclerc se mostró "muy sorprendido" por su ritmo con el coche porque pensaba que tendría "más potencial respecto al viernes". "Pero no creía que pudiéramos lograr superar a los Mercedes y a los Red Bull. Ha sido una buena sorpresa para todo el equipo. En la fábrica han hecho un gran trabajo y esta pole se la debo a ellos", añadió.

"Hemos traído piezas nuevas que han funcionado tal y como esperábamos. No siempre ha sido así, pero esta vez ha ido bien y ha sido genial. El viernes no estuve a gusto en el coche, pero he trabajado mucho y ha habido recompensa", concluyó.