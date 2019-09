Una madre denuncia que obligan a su hijo con autismo a estudiar en el baño

El colegio Whatcom Middle School, en Washington, Estados Unidos, ha obligado a un niño con autismo a estudiar en el baño, según denuncia la madre de este ante medios locales. Lucas, de 11 años, tiene necesidades especiales, pero el colegio no dudó en trasladar su pupitre a un baño que, según el centro, estaba en desuso.

Danielle Goodwin, su madre, no ha tardado en denunciar a la escuela por tratos vejatorios. El suceso ha sido difundido a través de Facebook, donde la mujer ha compartido una foto en la que se ve al niño con el pupitre dentro del baño. "Mi hijo tiene necesidades especiales y estudia mejor en un sitio tranquilo. Esta era la solución de su profesor...Sí, ese es mi hijo en un baño. Sí, ese es el escritorio de mi hijo sobre un inodoro", ha escrito en su cuenta personal.

Aunque el niño tuviera autismo, lo que no esperaba él, ni su madre, es que le fueran a relegar a un baño en desuso. Danielle continúa en el 'post' diciendo que la profesora del niño le dio "una colchoneta de camping y una almohada para que durmiera la siesta...en el suelo del baño". Al parecer habló con la profesora para que el niño pudiera trabajar en la biblioteca, pero según ella "dijo que no, que no lo utilizan como baño y podía estar allí".

Para Danielle Goodwin su hijo fue "humillado, avergonzado y está disgustado por esta acción inhumana". Inmediatamente, dice, se llevó a su pequeño a casa donde comenzó a temblar de la ansiedad que le produjo la situación. En declaraciones a la cadena 'Komo', la madre dijo que "hizo la foto porque no es un lugar apropiado para nadie". Además su hijo sufre un trastorno conocido como PANDA (trastorno pediátrico neuropsiquiátrico autoinmune asociado a estreptococo), es decir, no puede estar cerca de gérmenes.

El centro responde

La respuesta de la escuela ante el revuelo generado en redes sociales y medios de comunicación ha sido, cuanto menos, insólita. En un comunicado emitido por el colegio Whatcom, el director se justifica de la siguiente manera: "Todos sabemos que los fondos del Estado son limitados, especialmente en los destinados a infraestructura, pero aún así, las escuelas tratan siempre de ofrecer todo lo que los alumnos necesitan social y emocionalmente. Pese a las limitaciones."

El comunicado continúa diciendo que "este es un ejemplo de una solución temporal ante la falta de espacio". Hasta lo que sabe el centro, el habitáculo se estaba utilizando como almacén y no como un "baño activo". El colegio escribe que "no era la idea original" utilizar ese espacio para estudiar. De hecho, según ellos ningún alumno pasa mucho tiempo allí.

El director termina diciendo que "la idea tenía buena intención", pero al final resultó así. Por último, defiende a los trabajadores del centro que "son humanos" y se pueden equivocar ante situaciones complicadas, pero que "toman responsabilidades en el asunto y aprenden de ello". De momento, el centro ha recibido la queja en forma de denuncia y continúan investigando qué dio pie a que se produjera esta vejación.