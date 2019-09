Un hombre ahuyenta a collejas a los ladrones de Barcelona y lo graba con su móvil

Un nuevo episodio de justicia ciudadana se ha viralizado en redes sociales después de que un individuo haya difundido vídeos en los que se le ve ahuyentando a ladrones por las calles de Barcelona. La particularidad es que lo hace a base de collejas, asustando a los presuntos carteristas y disuadiéndolos de cometer delitos.

En los vídeos, publicados por el diario 'La Vanguardia', el transeúnte persigue a varias personas que, presuntamente son carteristas, y les da una colleja incriminatoria para que reconozcan los delitos que supuestamente han cometido. "¿Te vas o te sigo dando?"...."No quiero verte aqui, vete", dice en uno de los vídeos a una persona.

No cuentan con el apoyo de ninguna administración, ni política ni policial. De hecho, las conocidas como patrullas ciudadanas se han multiplicado en la ciudad de Barcelona ante la "inacción" de la Guardia Urbana o su falta de eficacia. Pero no siempre reciben el visto bueno de otros vecinos y ciudadanos de Barcelona.

Esta particular "escisión" de las patrullas vecinales ha recibido la alerta de las autoridades porque no siempre tomarse la justicia por su mano puede salir bien. Aunque en la mayor parte de los vídeos, los presuntos ladrones se asustan y deciden abandonar el lugar, no todos podrían reaccionar así. Advierten que es necesario que las tareas de vigilancia las lleven a cabo los cuerpos policiales correspondientes.

"Te vas a llevar una collejita"

En uno de los vídeos, el individuo se acerca a uno de los carteristas y le incrimina: "Te vas a llevar una collejita. Pírate de aquí o te vas a llevar otra. Te llevas otra calentita". "Dame el mapa que te conoces bien la ciudad", dice en otro. En muchos casos los individuos no saben cómo actuar, extrañados de la actitud del hombre.

Es un nuevo caso de la "alarma social" suscitada por la ola de delincuencia que azota Barcelona. La alcaldesa Ada Colau, durante la primera Junta de Seguridad Local ha solicitado que se abra el debate entre los diferentes grupos políticos a la hora de trabajar con este tipo de delincuentes, según informa 'La Vanguardia'.

Puñaladas y robos

Hemos conocido en los últimos días dos apuñalamientos en las calles de Barcelona. Uno a un hombre que recriminó a otro por orinar en la calle y otro durante una pelea multitudinaria en la Plaza de Catalunya. Por otra parte, los hurtos y robos se han convertido en una constante en la ciudad condal. Los sindicatos policiales denuncian la falta de efectivos en los cuerpos de seguridad.

Barcelona ha vivido uno de los veranos más violentos de los últimos años después de que se registraran al menos nueve homicidios desde su inicio. Es llamativo el aumento de los crímenes con arma blanca y, la mayor parte de los homicidios han sido desencadenados por peleas, tráfico de drogas y robos.