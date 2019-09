¿Qué premios se entregan en la gala 'The Best' de la FIFA?

El fútbol se viste de gala este lunes para premiar a los mejores de la temporada pasada. La ceremonia 'The Best' de la FIFA se celebra en La Scala de Milán con el objetivo no solo de coronar al rey del fútbol mundial, sino también de dar visibilidad a muchos otros protagonistas del fútbol en el último año. Estas son todas las categorías:

Mejor jugador FIFA

El pasado 2 de septiembre se anunció que los finalistas eran el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (FC Barcelona) y el holandés Virgil Van Dijk (Liverpool). Es la primera vez, después de tres ediciones, que no hay un jugador del Real Madrid entre los finalistas. Los anteriores ganadores fueron Cristiano (dos veces por dos temporadas en el conjunto blanco) y Luka Modric.

Mejor jugadora FIFA

Las finalistas son la inglesa Lucy Bronze (Olympique de Lyon) y las estadounidenses Alex Morgan (Orlando Pride) y Megan Rapione (Reign). Estas dos últimas son las grandes favoritas después del triunfo con su selección en el pasado Mundial de Francia. Eso sí, Bronze ganó el año pasado la Liga de Campeones y la Liga y la Copa de Francia con el club que domina el continente europeo.

Mejor entrenador de fútbol masculino

La victoria en la última edición de la Champions con el Liverpool es el principal aval que presenta el alemán Jurgen Klopp. Sus rivales son el argentino Mauricio Pochettino, finalista de la Liga de Campeones con el Tottenham, y Pep Guardiola, ganador del triplete en Inglaterra (Premier League, Copa de la Liga y Copa de Inglaterra).

Mejor entrenador de fútbol femenino

La conquista del Mundial, por segunda vez consecutiva, hace que la estadounidense Jill Ellis sea quizá la gran favorita a llevarse este premio. Sus rivales son Sarina Wiegman, que condujo a Holanda hasta la final de ese Mundial, y Phil Neville, seleccionador de Inglaterra, que fue cuarta en Francia 2019.

Mejor portero

El guardameta del Barcelona Marc-André Ter Stegen, ganador el año pasado de la Liga y la Copa en España, figura en la terna de finalistas. Sus dos rivales son el brasileño del Liverpool Alisson Becker, campeón de la Champions con el Liverpool, y su compatriota Ederson Moraes, ganador del triplete en Inglaterra con el City.

Mejor portera

Las finalistas son la chilena Christiana Endler, del PSG, subcampeona de Liga en Francia; la sueca Hedvig Lindahl, tercera en el Mundial, y la holandesa del Atlético de Madrid Sari Van Veenedaal, campeona de Liga el año pasado en Inglaterra y subcampeona del mundo.

Mejor gol

Leo Messi puede llevarse el Premio Puskas por su gol al Betis en el Villamarín en un partido de Liga. Competirá con el colombiano Juan Guillermo Quintero (River Plate) y el húngaro Dániel Zsóri (Ferencvaros).

Mejor afición

Este premio que reconoce momentos o gestos "sobresalientes" de aficionados al fútbol tiene como finalistas a Silvia Grecco, del Palmeiras; Justo Sánchez, que se hizo del Rampla uruguayo en honor de su hijo; y los aficionados de Holanda en el Mundial de Francia 2019.

Premio al juego limpio

El ganador se conocerá en la gala de este lunes. La FIFA no ha anunciado finalistas. El año pasado se lo llevó el alemán Lennart Thy, que se perdió un partido de su equipo, el VVV-Venlo holandés, para ir a donar sangre para que se pudiera realizar un trasplante de células madre a un enfermo de leucemia.

Mejor once masculino

Hay 55 candidatos para este equipo. Entre ellos hay seis españoles: David Ge Gea (United), Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (FC Barcelona), Jordi Alba (FC Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid) y Sergio Busquets (FC Barcelona).

Mejor once femenino

Entre las 55 nominadas solo hay una jugadora española, la delantera Jennifer Hermoso, que este año ha pasado del Atlético al Barcelona y que este verano disputó el Mundial de Francia.

Dónde ver la gala de la FIFA

La ceremonia de los premios 'The Best' de la FIFA se puede ver en directo por televisión a partir de las 20:30 horas en Mega, de Atresmedia.