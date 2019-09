Rosa López se derrumba en directo: "Era mi única seguridad y me la quitaron"

Próximamente se cumplirán 18 años del estreno de la primera edición de 'Operación triunfo' y 'Aquellos maravillosos años', el programa que conduce Toñi Moreno en Telemadrid, ha querido aprovechar esa fecha tan señalada para entrevistar a algunas de las concursantes más destacadas de ese primer 'OT': Rosa López, Gisela, Natalia y Geno.

Las extriunfitas hablaron de la industria, la fama y todo lo que vino después del fenómeno que supuso 'Operación triunfo 2001'. Sin embargo, llamaron especialmente la atención las declaraciones de Rosa sobre lo que le pasó en la voz tras su debut en la escena musical.

"En una entrevista con Bertín Osborne recordaste un momento de tu carrera en el que alguien te inyectó algo y eso hizo que pierdas facultades", comentó Toñi Moreno, a lo que la cantante respondió: "A raíz de eso tuve un quiste. No sabía lo que me habían inyectado. No sabía por qué me la ponían...".

Aunque intentó destacar los momentos buenos que le había regalado la profesión, Rosa López terminó por derrumbarse al recordar aquel trauma que le ha marcado para siempre: "La voz era mi única seguridad y me la quitaron. Te quitan la voz y desapareces".

Revive en vídeo el momento en el que Rosa López habla de su problema con la voz