La hilarante anécdota de Kiko Narváez en 'El Larguero' sobre el día que sufrió una apendicitis

El exfutbolista Kiko Narváez recordó este lunes en El Larguero de la Cadena SER una anécdota infantil acerca de la operación de apendicitis que sufrió de niño, en conversación con el exárbitro Iturralde González, quien acaba de sufrir idéntica intervención.

"A mí me operaron dos veces", comenzó rememorando. "Me dejaron un pedacito, se me infectó y mi madre me decía 'si te han quitado el apéndice cómo te va a doler'", explicó entre risas.

"Yo empecé a darme cabezazos del dolor que tenía", lamenta, añadiendo que "cuando iba yo para el quirófano, mi padre, el bigote, iba detrás del que me operó gritando 'como el niño se muera te mato a ti'", ante las risas de sus compañeros de Sanedrín.