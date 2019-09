Jurgen Klopp se ha sincerado en una entrevista con la revista 'Four Four Two' que ha visto la luz el día después de que recibiera el premio 'The Best' al mejor jugador de la temporada pasada. En ella, el técnico alemán del Liverpool explica la pasión con la que vive cada partido desde su banquillo.

"No me importa lo que la gente dice de mí, pero sé que la gente cree que no soy muy táctico porque soy demasiado apasionado para serlo. Soy el chico de las emociones", señala. Y rápidamente se compara con Pep Guardiola, el técnico del City: "Él también está animado, pero no tanto. Se le ve mejor que a mí cuando grita. Pep siempre está perfecto en su cuerpo, su ropa... todo es perfecto. Cuando grito yo me veo como un asesino en serie [...] Muchas veces miro a los bebés así y comienzan a llorar", bromea.

En la entrevista, el técnico explica cómo prepara los partidos: "Yo hablo con ellos a lo largo de la semana. Preparamos cosas, les damos consejos, les damos información... En un partido es difícil dar demasiadas instrucciones porque hay demasiado ruido y el juego va demasiado rápido".