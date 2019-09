Karembeu: "¿The Best? Ya no sé cuál es el criterio para ser votado"

El exfutbolista francés Christian Karembeu pasó este martes por los micrófonos de SER Deportivos, donde fue entrevistado por Óscar Egido para repasar diversos aspectos del fútbol actual desde el World Football Summit.

"Ahora soy embajador de LaLiga y para mí es un privilegio estar en el mundo del fútbol, agradezco a los equipos que me ficharon y a mis compañeros", comenzó afirmando.

"Ya no sé cuál es el criterio para ser votado en premios como The Best. Si no, Xavi, Sergio Ramos y otros...", continuó explicando, sin entender por qué ciertos jugadores no se han llevado premios individuales como este.

"Es demasiado pronto para juzgar a Zidane. Sólo faltaba una victoria para destacar su plantilla, y ganando en Sevilla fuera, con carácter y con los titulares, más los que faltan para asumir acciones ofensivas...", añade, explicando que "no es fácil, tiene que adaptarse de nuevo con un equipo que ha cambiado mentalmente". "Ganaron todo, la Liga de Campeones, no es fácil motivarles", sentencia.

Karembeu considera que "Pogba es un gigante, un galáctico seguramente", ya que "tiene la altura futbolística para estar en el Real Madrid y ojalá pueda vestir su camiseta". Además, en lo que respecta a Mbappé, afirma que "puede ser realidad" que acabe jugando en el Real Madrid, aunque "ahora son sólo pensamientos, no están aquí" y ve la dificultad de que "se necesita un poco de dinero, no es fácil".

"Griezmann tiene una posición que no es fácil. Suárez y Messi ya hacían goles sin él, y más con Dembélé, aunque él puede sumar en ese conjunto", concluyó al respecto de la situación del Barcelona.