El Barça sólo gana en el Camp Nou

Barcelona y Villarreal se batían en la sexta jornada, después del decepcionante encuentro de los culés en Granada y su derrota por 2-0 en Los Cármenes. Rakitic fuera de la convocatoria, De Jong en el banquillo y el estreno de la MSG (Messi, Suárez y Griezmann) eran las grandes novedades en la plantilla local.

Javi Calleja y los suyos, tras la victoria frente al Valladolid la pasada jornada estaban dispuestos a pescar en el río revuelto azulgrana, sin embargo no pudieron empezar peor el choque. A la salida de un córner, Leo Messi la ponía medida sobre la cabeza de Griezmann, que en el primer palo batía a Asenjo para hacer el 1-0 en el Camp Nou. El francés se coloca como el máximo goleador del Barça esta temporada (3 goles), y lo celebró fundiéndose en un abrazo con el recién proclamado The Best.

Sólo pasarían nueve minutos hasta que un obús salido de las piernas de Arthur sorprendería a Sergio Asenjo para poner tierra de por medio y hacer el 2-0 en apenas 15 minutos. Un disparo a pie parado que sumó a su cuenta goleadora tras marcar en el empate 2-2 en El Sadar.

Este año un partido del Barça es sinónimo de goles, y así lo ratificó Santi Cazorla, que cumplía 300 partidos. El jugador de la sonrisa eterna lanzó un disparo en el que Ter Stegen pudo hacer más y puso el 2-1. El Barça sigue así siendo el equipo que más encaja en Primera División. Esa mala noticia no sería la única para Valverde, que se vio obligado a cambiar a Messi, por unas molestias en el muslo de su pierna izquierda.

Ansu Fati revolucionó los últimos minutos, tras sustituir a un pitado Luis Suárez, a pesar de que no se movería el marcador.

El protagonista del partido

Leo Messi, tanto para bien como para mal, ha sido el gran protagonista del encuentro. tan sólo 45 minutos duró en el campo, y más concretamente 25 minutos al máximo nivel. Tan sólo en quince minutos el Barcelona ya ganaba 2-0 con una gran imagen de los culés, sin embargo el Txingurri tuvo que cambiar al argentino en el descanso. El diez tuvo que retirarse por unas molestias en el muslo de su pierna izquierda, dejando a un Barça más débil

Es tendencia

El Camp Nou cumplió hoy, día de la Mercè, su 62 aniversario. Un estadio que disfrutó desde el único balón de oro español Luis Suárez hasta el nombrado en el día de ayer The Best Leo Messi, pasando por Johan Cruyff o Pep Guardiola que se han lucido sobre ese feudo.

Un campo que también fue testigo de grandes clásicos, remontadas épicas y una de las finales de Liga de Campeones más recordadas de la historia, la de la temporada 1991/92. Solskjaer le daba una Champions al Manchester United en una prórroga épica regalando uno de los grandes recuerdos a los más románticos de la competición.