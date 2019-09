Trump, ante la ONU, insta a actuar contra "el deseo de sangre" de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes en la Asamblea General de la ONU que el mundo tiene el "deber de actuar" contra los "ataques violentos" de Irán a las refinerías saudíes y su "deseo de sangre". Aunque, en este sentido, Trump ha dicho que Estados Unidos "nunca ha creído en los enemigos permanentes" y no cierra la puerta a la diplomacia.

Donald Trump, durante su discurso ante los líderes mundiales en la cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Nueva York, dijo que "todas las naciones tienen el deber de actuar" contra los que promueven ataques violentos. El mandatario estadounidense incidió en su mensaje nacionalista y defendió que "el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas".

"Si quieres libertad, muestra orgullo por tu país", dijo el líder estadounidense ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Nueva York en la 74 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. "Si quieres democracia, conserva tu soberanía. Y si quieres paz, ama a tu nación", insistió.

Trump defendió a lo largo de su discurso que "el futuro pertenece a naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen a cada país especial y único".

El presidente de EEUU recordó que su país es "con diferencia" el más poderoso del mundo, y confía en que Washington "no tenga que usar ese poder". El magnate neoyorquino recalcó en ese sentido que Washington no quiere conflictos con ningún otro país, pero no tendrá miedo a la hora de defender sus intereses.

El alegato patriota de Trump enlaza directamente con el que hizo en sus anteriores intervenciones ante la Asamblea de la ONU, donde siempre ha insistido en una doctrina nacionalista frente al enfoque multilateralista de la organización. Como es costumbre, EEUU ha sido el segundo país en hablar ante la Asamblea, tras Brasil, que por tradición dispone siempre del primer turno de palabra.

En esta ocasión, la intervención supuso el estreno en Naciones Unidas del ultraderechista Jair Bolsonaro, que exigió "respeto" para la soberanía de su país en la Amazonía y dejó además una muy dura condena al "socialismo".