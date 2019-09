El Ejido no dejará finalmente el sistema de seguimiento de violencia machista

El Ayuntamiento de El Ejido ha decidido dar marcha atrás en su petición de abandonar el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha explicado este martes que la solicitud planteada por el Ayuntamiento para dejar el Sistema VioGén se había hecho de forma temporal a causa de las bajas y la merma de efectivos policiales.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el equipo de Gobierno -formado por nueve concejales del PP y siete de Vox- tomó la decisión de convocar una comisión técnica de seguimiento para dejar en suspenso el convenio debido a que actualmente sólo hay 49 efectivos de la Policía Local en "condiciones de prestar servicio activo", con bajas de un 40 por ciento del total.

Góngora ha apuntado que se ha registrado un 12% de bajas por prejubilaciones, si bien ya está en marcha un proceso de selección para cubrirlas, y ha destacado que en vacaciones hasta un tercio de la plantilla ha estado librando. También se han registrado, ha dicho, "puntas de absentismo o bajas laborales por enfermedad de hasta un 60%". "Seguimos prestando el servicio, no hay ninguna mujer desatendida a la que se la haya retirado el seguimiento, ni lo vamos a hacer", ha manifestado Góngora, quien ha precisado que este viernes se celebrará una reunión en la Subdelegación del Gobierno con Guardia Civil y Policía Nacional para estudiar la situación y así poder garantizar que no se aumenta el riesgo para las víctimas.

Ha añadido que espera que en dos meses o dos meses y medio se pueda cubrir al menos parte de las bajas y volver a la normalidad de los servicios, apostillando que esta misma mañana ha trasladado a mandos policiales y al subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, que su voluntad no era "romper" el convenio, sino suspenderlo temporalmente unos diez u once meses hasta volver a la "normalidad". "No queremos que se confundan los términos y las cuestiones porque estamos plenamente convencidos de que hay que proteger a estas mujeres", ha incidido.

Así, ha explicado que si Guardia Civil y Policía Nacional se hacen cargo de las 286 mujeres del VioGén en El Ejido, al primer cuerpo le correspondería seguir a tres y al segundo a otras 35. Además, ha explicado que la Policía Local cuenta con dos agentes destinados a esta actividad, pero que "cuando no están" tienen que ser sustituidos por otros compañeros. "Entiendo el revuelo por un tema tan enormemente sensible. El acuerdo (de gobierno) con Vox se puede prestar a controversias de todo tipo o a planteamientos como que podría ser una imposición. Nada más lejos de la realidad. No es ningún tipo de imposición, ni va a existir", ha dicho.