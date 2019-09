La nueva sensación de 'Got Talent': un niño de seis años que fusiona flamenco y reguetón

La nueva edición de Got Talent va de niños. Si hace apenas una semana nos quedábamos de piedra tras la actuación de Hugo Molina, un niño de apenas dos años que continuaba un compás de Semana Santa con su tambor, ahora es el turno de Mario Prieto. Otro niño, en esta ocasión de seis años, que destaca por su arte a la hora de bailar sobre un escenario.

Después de presenciar varias actuaciones, el pequeño Mario accedía al escenario con un desparpajo y una chulería innata para alguien de su edad. Lo hacía vestido de flamenco, chaqueta al hombro y una serie de poses que sorprendían tanto al público como al jurado en cuestión de segundos, quienes comenzaron a aplaudir al pequeño antes de que comenzara a bailar.

De flamenco a reguetón

Silencio absoluto en la sala y el flamenco comenzó a sonar. Fue entonces cuando el niño tiró la chaqueta y comenzó a bailar al ritmo de la música. Después de ganarse al público, que se levantaba para ovacionar al pequeño, Mario Prieto comenzó a despojarse de su ropa para cambiar completamente de estilo. Primero el pañuelo, luego la camiseta y, por último, los pantalones.

La camisa daba paso a una camiseta interior de Super Mario y los pantalones negros a unos vaqueros azules con los que cambiaba el flamenco por el reguetón. A continuación, y con una canción de J Balvin de fondo, el pequeño Mario Prieto volvía a sorprender a los presentes. Todo ello en una actuación de corte mucho más urbano que terminaba con el niño haciendo un spagat sobre el escenario.

La redención de Risto Mejide

Tras finalizar la actuación, el niño se ponía sus gafas y explicaba frente a la audiencia en qué consistía su número: "Primero bailo flamenco y luego me transformo y bailo reguetón". Segundos más tarde, y después de recibir una nueva ovación por parte del público, el pequeño se llevaba el 'sí' de todos los miembros del jurado menos el de Risto Mejide, quien le explicaba que votaba que no para volverle a ver en la próxima edición de Got Talent: "Aquí tenemos un nuevo ídolo y se llama Mario. Estoy flipando con lo que has hecho con seis años, y quiero seguir flipando con el paso de los años. Así que te voy a dar un no para que vuelvas en el futuro".

El voto provocó que el niño comenzara a llorar. Unas lágrimas que no solo conmocionaron al público, sino a un Risto Mejide que no tuvo otra opción que cambiar su voto: "Me ha roto el corazón". Por lo tanto, el pequeño se llevó los votos positivos de los cuatro miembros del jurado y avanza con pie firme a la siguiente ronda.

