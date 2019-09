Elena Rivera se convierte en 'Inés del alma mía': "Soy un poco kamikaze, lo sencillo no me motiva"

Tras su escarceo con el teatro, Elena Rivera regresa a la pequeña pantalla para encabezar el reparto de una de las series más ambiciosas de Televisión Española: 'Inés del alma mía'. La actriz, que creció en la pública siendo Karina en 'Cuéntame', vuelve a casa para coger las riendas de esta coproducción internacional de RTVE, Boomerang TV y Chilevisión, adaptación de la exitosa novela de Isabel Allende.

Pregunta: ¿Cómo afrontas este proyectazo?

Respuesta: Estoy muy contenta porque después de haber terminado 'Cuéntame' y haber hecho el personaje protagonista de 'La verdad' siguen confiando en mí para papeles importantes, y eso siempre es bueno. Tengo muchas ganas de afrontar este reto, aunque para mí no es tan importante el rol que juego dentro de una serie como que sea buena, e 'Inés del Alma mía' es una buena serie.

Antes de que se pusiera de moda Netflix ya estábamos haciendo las cosas muy bien en España

P: Te metes en la piel de Inés Suárez, la española que tuvo un importantísimo papel en la Conquista de Chile y un personaje que muchos lectores han seguido en el best seller de Isabel Allende ¿Sientes una presión añadida por el hecho de interpretar a alguien que forma parte del imaginario colectivo?

R: Intento tomármelo como si fuera un papel más. Hay ciertas cosas en la novela que se han plasmado en los guiones de la serie, como que Inés es pelirroja y la consideran por ello una bruja cuando llega a Chile. Me plantearon este cambio de look y la verdad es que me ha ayudado a meterme en la historia, pero no me condiciona pensar que no puedo llegar a ser lo que la gente tiene en la cabeza.

P: Eres la gran protagonista de esta historia. ¿Rehúyes ya de los papeles más secundarios?

R. Siempre me fijo en la historia, en el proyecto. No me importa si el personaje es principal o secundario. Hasta hace nada he estado en el teatro haciendo un papel potente, pero que no era protagónico. Si la historia me gusta y me va a hacer crecer como profesional no me lo pienso.

P: Has estado tres semanas grabando en España y ahora te toca cruzar el charco para para rodar durante varios meses en impresionantes paisajes latinoamericanos. ¿Cómo se gestiona lo de estar a 13 horas en avión de tu casa?

R: Al principio me dio un poco de vértigo, pero esta profesión consiste en superar retos y este es uno de ellos. Además, como experiencia personal va a ser única porque vamos a tener la oportunidad de grabar en sitios espectaculares como es el desierto de Atacama o parajes amazónicos. Va a ser duro, pero siempre intento transformar todas las adversidades en algo positivo para crecer personal y profesionalmente.

P: Cuando terminaste 'Cuéntame' y 'La verdad' te tomaste un respiro en televisión. ¿Te ha servido este tiempo para reflexionar sobre lo que quieres hacer en la pequeña pantalla?

R. No he tenido tiempo para sentarme y pensar en cómo quiero enfocar mi carrera. Me han ido viniendo los proyectos y por fechas se han podido compaginar.

P: Sin embargo, muchos actores y actrices piensan más en el futuro que en el presente.

R: Siempre se piensa en lo que puede haber después, pero yo soy de vivir en el presente y en lo que estoy haciendo en este momento. Intento no estar en el después y centrarme en el ahora, aprovecharlo y disfrutarlo, que al final es de lo que trata esta profesión.

P: ¿Hay algo que te apetece hacer especialmente?

R: Me gustaría hacer papeles que me supongan un reto, que cuando empiece a leer un guion sienta miedo y respeto. Soy un poco kamikaze y me gusta ver que puedo sacar adelante lo difícil. Lo sencillo no me motiva.

Que no se haya reconocido el final de Carlos en 'Cuéntame' es para hacérselo mirar

P: Se cree que todos los actores españoles sueñan con Hollywood. ¿Es tu caso?

R: Con las plataformas ha cambiado mucho la ficción, pero soy de la opinión que hay que tomar las cosas con perspectiva. La llegada de Netflix y demás operadores nos ha venido muy bien porque se produce más y, por lo tanto, hay más demanda. Pero yo he hecho toda mi carrera en la televisión en abierto y para mí es muy satisfactorio aparecer en la televisión de un restaurante y que me pueda venir a saludar la madre, el abuelo o el sobrino. Si algo tiene la tele en abierto es que es accesible para todo el mundo. Valoramos demasiado lo nuevo y menospreciamos lo que ya tenemos.

P: Nos hemos dejado hipnotizar por Netflix y compañía.

R: Ahora se dice que tenemos que valorar lo que se ha hecho en los últimos años. ¿Pero por qué? Antes de que llegara Netflix y se pusieran de moda las plataformas ya estábamos haciendo las cosas muy bien aquí. 'Vis a vis' no la ha hecho una plataforma. 'El Ministerio del Tiempo', 'Fariña' o 'La Casa de Papel' tampoco las ha hecho una plataforma. Nos volvemos locos con lo nuevo, pero, por poner un ejemplo, que el último capítulo de Ricardo Gómez en 'Cuéntame', la despedida de Carlos Alcántara, no haya tenido ningún reconocimiento es para hacérselo mirar.

Así es 'Inés del alma mía' Esta ambiciosa coproducción internacional llevará a la televisión ‘Inés del alma mía’, la exitosa novela de Isabel Allende que ha sido traducida a más de 30 idiomas. La serie contará, a lo largo de ocho apasionantes episodios, la historia de Inés Suárez (Elena Rivera). La joven y audaz extremeña se embarca hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido Juan de Málaga (Carlos Serrano), extraviado al otro lado del Atlántico. En las Indias descubrirá al verdadero amor de su vida, al conquistador español Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega). Inés, junto a su amado Pedro de Valdivia, viajará hasta el lejano y desconocido Chile. Allí se enfrentará al indomable pueblo mapuche, a la codicia de los conquistadores y su insaciable sed de oro y riquezas. Su periplo vital transportará al espectador en el tiempo y el espacio desde la histórica Plasencia del siglo XVI, hasta el colorido Perú virreinal de Pizarro (Francesc Orella), pasando por las salvajes junglas de Panamá y la desoladora belleza del desierto de Atacama en Chile.