Mariló Montero estremece al contar su tragedia familiar: "La vida ha sido muy puta conmigo" /

Mariló Montero está preparando su regreso a la televisión en Canal Sur y para promocionar su nuevo espacio en la televisión pública andaluza ha visitado el programa de su compañera Toñi Moreno, 'Un año de tu vida'.

Durante la entrevista, la polémica presentadora repasó su carrera profesional, sus comienzos en la televisión, su etapa con Jesús Hermida o su paso por RTVE, pero fue el apartado personal de la entrevista el que más impacto causó en el público por su franqueza a la hora de tratar algunos de sus peores momentos personales.

Monteró aseguró durante su entrevista con Toñi Moreno que sufrió una campaña de "acoso y derribo" durante su paso por TVE: "Era una época en la que nacían los 'haters', los 'trending topic' y empezaban los digitales, que sacaban información a ‘saco Paco", afirmaba Mariló Montero.

"Cuando hacemos un programa de 4 o 5 horas en directo, todos metemos la pata, todos. Pero si coges una frase, la sacas de contexto y se convierte en un titular... Eso es lo que te pasaba a ti", decía Toñi Moreno antes de recordar alguna de las polémicas de Montero durante su paso por la pública. "Si alguien puede haber hecho una imagen de Mariló supeditada a haber metido la pata, vale, la he metido", reconocía Mariló. "Pero tras 35 años trabajando yo eso a un compañero no se lo haría. Yo no haría sangre entre compañeros. Eso no se hace", zanjó entre aplausos.

"La vida ha sido puta conmigo"

En otra parte de la entrevista Mariló Montero recordó algunos de los peores momentos de su vida, que reconoció que "había sido puta" con ella. "La vida es como es. Venimos para estar un momento y marcharnos y eso lo sabemos todos. Sabemos que vamos a sufrir y vamos a tener momentos de felicidad. Depende de nosotros que seamos felices", decía.

Después repasó los momentos más duros de su vida: "Mi madre tuvo una enfermedad muy dura. Mi padre se mató con una de mis mejores amigas en un accidente de coche. Mi hermano también se mató en otro accidente de coche. Luego vino el atentado de Carlos (Herrera). Y todo en un par de años", reconocía.