Wenger: "Entrenar al United es un trabajo soñado"

Arsene Wenger, mítico exentrenador del Arsenal, sigue sin cerrar la puerta a su regreso como técnico y ha sido claro sobre qué le parecería dirigir al Manchester United: "Sería un trabajo de ensueño para cualquier entrenador".

Después de dirigir el banquillo 'gunner' durante 22 años (en los que consiguió 16 títulos), el técnico francés mira hacia otro club. "El Manchester United es un trabajo de ensueño para cualquier entrenador. Por lo menos, para cualquier entrenador con valentía y confianza".

Los 'red devils' no pasan por su mejor momento. A diez puntos del líder Liverpool, las críticas no cesan -Mourinho afirmó que están peor que cuando él fue cesado del cargo-. "Ellos necesitan, en mi opinión, jugadores de primer equipo. Pero, obviando eso, veo un equipo que es capaz de ser competitivo. No están tan alejados como la gente cree", explicó en BeIN Sports.

El francés fue muy crítico con las medidas de Ole Gunnar Solskjaer. "El equipo no tiene una patrón de juego, de presión. Hay un equipo, pero necesitan ser dirigidos y desarrollarse. como he dicho, con cuatro jugadores podrían ser muy competitivos. Para todo", añadió. "El United es un trabajo para cualquier entrenador. Yo tengo confianza, soy valiente... y tenéis razón. Tengo ideas", concluyó.