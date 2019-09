Gonzalo Higuaín charló este jueves con Fox Sports Argentina para analizar su situación actual en la Juventus de Turín, teniendo en cuenta los numerosos cambios que ha sufrido su carrera en las últimas temporadas.

De dicha entrevista, lo que más ha llamado la atención ha sido sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo. El argentino dejó claro que el portugués ha cambiado bastante en los últimos años y es diferente a como era en el Real Madrid.

"Ya jugué con Cristiano en España. Ahora me encontré otro jugador, una persona más madura, con familia... la verdad que me dio buen impacto y me pone muy contento que esté así. Obviamente siempre con el gen ganador que le caracteriza y muy contento de poder jugar otra vez con él".